Festival Pulso GNP 2025: Zoé, The Chainsmokers y Nathy Peluso, los estelares

El Pulso GNP 2025 por fin reveló su cartel oficial, desatando la emoción de miles de fans que esperaban noticias del festival. El evento se realizará el 25 de octubre en el Autódromo de Querétaro, espacio que se ha consolidado como punto de encuentro para los amantes de la música en vivo.

La edición de este año no decepciona: Zoé, The Chainsmokers, Empire of the Sun, Maldita Vecindad y Nathy Peluso serán los actos estelares que liderarán una jornada musical con géneros que van del pop al rock, pasando por el ska, el folk y los beats electrónicos.

Otros artistas que se suman al line up son:

Bándalos Chinos, Caballo Dorado, Carlos Sadness, El Gran Silencio, Elsa y Elmar, Joaquín Medina, Meme del Real, Pilaseca, Porter y Tino el Pingüino.

Preventa y venta general

Los boletos estarán disponibles en preventa Banamex el 25 de julio, mientras que la venta general comenzará al día siguiente, el 26 de julio. Una de las ventajas para los asistentes será la posibilidad de pagar los boletos a 3 meses sin intereses.

El Pulso GNP se ha caracterizado por reunir a generaciones distintas con propuestas musicales frescas, nostálgicas y eclécticas. Este año no será la excepción: habrá para todos los gustos.

