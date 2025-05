Filtran verdadero motivo por el que Lupillo Rivera abandonó La Casa de los Famosos All Stars

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

La repentina salida de Lupillo Rivera de La Casa de los Famosos All Stars sigue dando mucho de qué hablar, ya que aunque se dijo que el motivo era un problema de salud, ahora surge información sobre cuál sería el verdadero motivo que llevó al cantante a abandonar el reality show.

Fue la noche del miércoles 30 de abril cuando el intérprete de canciones como ‘Grandes Ligas’, ‘Son tus perjúmenes mujer’ y ‘Despreciado’ anunció entre lágrimas que dejaba la casa, ofreciendo disculpas a sus compañeros y asegurando que se iba por un tema delicado de salud, aunque sin revelar exactamente de qué se trataba.

El cantante compartió el difícil momento con sus compañeros

"Por una situación médica, por una situación ahí crítica no voy a poder continuar aquí en 'La Casa de los Famosos', me le he pasado bien con ustedes, me la he pasado mal, les pido disculpas a cada uno de ustedes, les pido disculpas a esta gran producción", dijo con voz entrecortada el “Toro del corrido”.

Sin embargo, recién han tomado sentido unas declaraciones de hace unas semanas del periodista Javier Ceriani, en las que adelantó que Lupillo Rivera iba a abandonar La Casa de los Famosos All Stars y no por problemas de salud, sino con la justicia, y es que según el comunicador, el cantante fue enterado que había una investigación en Estados Unidos contra radiodifusoras de Los Ángeles, California en las que podría estar involucrado.

Para sorpresa de todos, Lupillo salió del reality show

“Le dijeron que estaba pasando algo grave con las radios de Los Ángeles, con una investigación del FBI y la DEA, que estaba siendo investigado. Había pasado algo grave después de Ángel del Villar y de Gerardo Ortiz.

“Le dijeron que algo grave estaba pasando en la radio de Los Ángeles después de lo de Ángel del Villar y de Gerardo Ortiz. Lupillo habría pedido que lo desligaran del escándalo”, comentó Javier Ceriani, sin dar más detalles.

¿Qué pasó con Gerardo Ortiz y Ángel del Villar?

Cabe recordar que recientemente el productor Ángel del Villar fue declarado culpable en Estados Unidos por 11 cargos, al romper la Ley Kingpin que prohíbe a personas y empresas estadounidenses hacer negocios con narcotraficantes conocidos y sus asociados.

Ángel de Villa y Gerardo Ortiz enfrentan problemas con las autoridades de Estados Unidos

Por esta misma razón el cantante Gerardo Ortiz se declaró culpable y está siendo investigado, aunque su declaración en el juicio de Ángel del Villar podría reducir su pena en caso de ser encontrado culpable.

