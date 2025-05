Sheinbaum llama “ignorante y clasista” a Pedro Sola por propuesta electoral

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Durante la conferencia mañanera de este 1 de mayo, la presidenta de México Claudia Sheinbaum respondió a una propuesta que hizo mediante redes sociales Pedro Sola, el conductor de Ventaneando, respecto a las elecciones presidenciales, calificándolo como “ignorante” y “clasista”.

Todo surgió cuando en días pasados, Pedrito Sola ocupó su cuenta de X para hacer un comentario en el que sugería que únicamente los mexicanos que estuvieran dados de alta en el SAT (Servicio de Administración Tributaria) pudieran votar en las elecciones.

Esta fue la propuesta que Pedro Sola publicó en redes/X |

“Hoy escuché algo muy sensato: ‘por qué para votar, en lugar de la credencial de elector, no piden la Cédula Fiscal, esto es, que el votante pague impuestos’”, publicó el especialista en espectáculos en sus redes sociales, siendo respaldado incluso por Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca y criticó director del Gobierno de México.

Sobre esta propuesta, la presidenta Sheinbaum fue cuestionada en su conferencia mañanera, descartando por completo que eso pueda suceder, además de que arremetió contra Pedro Sola, sin decir su nombre, por considerar que su comentario se basa en la “ignorancia” y el “clasismo”.

"Ya no saben ni qué hablan. Además, son muy ignorantes porque todos los mexicanos y mexicanas pagan impuestos. Cuando compras un producto pagas el IVA. Hay mucha ignorancia, racismo y clasismo", respondió la mandataria mexicana, para luego agregar en referencia a Salinas Pliego y sus adeudos con el SAT.

Luego de que Pedro Sola, conductor del programa de espectáculos #Ventaneando, propuso que “solo los que pagan impuestos deberían poder votar”, Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) dijo que “ya no saben ni qué decir; hay mucha ignorancia, racismo y clasismo”. pic.twitter.com/BOp2ZlD2gO — Emeequis (@emeequis) May 1, 2025

“Hay mucha ignorancia, la verdad. Y segundo, mucho racismo y clasismo. ¿Qué decimos nosotros?, que cumplan con la ley. Se llena de discurso del Estado de derecho, pero cuando llega que la ley llegue a ellos, eso sí no es derecho", comentó.

TV Azteca critica los programas sociales

Esto apenas parece ser una capítulo más entre los ataques y declaraciones cruzadas entre el Gobierno de México y la televisora propiedad de Salinas Pliego, desde donde han surgido diferentes críticas, como las que recién hicieron precisamente en el programa Ventaneando, en donde, entre varias cosas, arremetieron contra los programas sociales oficiales que entregan dinero a las personas y fomentan la flojera, según sus palabras.

En el programa Ventaneando recién criticaron los programas sociales del gobierno/X|

“En este país, desgraciadamente, se premia la flojera. A los que no trabajan se les da dinero... A los ninis, a los no sé qué, y se les fomenta la flojera” y “Necesitan dinero para los huevos que no trabajan”, fueron algunos comentarios hechos por conductores del programa Ventaneando en una edición reciente.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Los mejores memes que dejó el Día del Trabajo