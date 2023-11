Flow Fest: Maikel Delacalle llega con una producción más madura al festival

Desde 2017 que Maikel Delacalle no pisaba México para una presentación, pero esta vez lo hace a lo grande al ser parte del Flow Fest.

Ahora el cantante español regresa para presentar su más reciente disco, ‘Códigos’, donde muestra una madurez en sus canciones al volver a ese sonido con el que creció: R&B.

“Ya tenía ganas desde hace muchos años de soltar este flow más R&B que yo empecé, salieron genial todas las canciones que hice antes, pero no era algo que me llenara del todo, la música que a mí me llena es este disco que acabo de sacar, que se llama ‘Códigos’, que es más música R&B, con canciones hip hop, con un poquito de rap”, nos contó.

Le apuesta a la calidad

En entrevista con Contra, el artista de música urbana detalló que ahora le apuesta más a la calidad que a la cantidad. Desde crear un tema hasta una presentación sobre el escenario.

“También en la vida como en el trabajo hay que encontrarse y yo no me había encontrado… Sí sabía que mi fuerte era el R&B y no le había sacado el partido que debía de sacarle”.

También sus conciertos ahora cuentan con más músicos en escena para que Maikel le pueda sacar más brillo a su voz.

Viene para arma la fiesta

Sobre su presentación de este sábado en el Flow Fest, Maikel adelantó que viene con todo, pues trae sus éxitos que mueven masas y lo mezclará con canciones nuevas.

“Traigo preparado un flow muy R&B, muy Maikel Delacalle y creo que mi gente de México se lo merece más que nadie, quiero decir con las instrumentales, desgarrándome la voz para que la gente me escuche bien”, explicó.

Por último le dio un raspón a algunos de sus colegas, que no cantan en vivo y que usan más efectos en sus presentaciones.

“La verdad no juzgo esto, pero hoy en día vivimos un poco una situación musical que cuando uno va un concierto, casi lo que escuchas, con todo respeto a mis artistas, no es música, es algo que ya traen preparado y aquí te estoy hablando de que podrán disfrutar de un show, cantando en directo, con mi gente en directo”, finalizó.

