Fofo se queda en el penal de Barrientos por presunta tentativa de feminicidio

Durante la mañana de este sábado, se realizó en los juzgados del penal de Barrientos, en el Estado de México, la audiencia contra Rodolfo 'N' por golpear a una mujer dentro de una plaza en Naucalpan.

Los hechos, de acuerdo con las autoridades, ocurrieron el pasado 22 de febrero, pero fue hasta el 4 de abril que se logró la detención del influencer ante la denuncia en su contra.

Fofo no logra su libertad

La Fiscalía del Edomex dio a conocer que el creador de contenidos continuará su proceso en dicho centro de reclusión por el delito de tentativa de feminicidio debido a que las pruebas fueron contundentes y fue calificado como una persona peligrosa.

"El Agente del Ministerio Público de la #FiscalíaEdoMéx, en audiencia llevada a cabo esta mañana, aportó elementos de prueba con los que la Autoridad Judicial estableció medida cautelar de prisión preventiva justificada a Rodolfo 'N' alias 'Fofo', investigado por el delito de tentativa de feminicidio en agravio de una mujer en #Naucalpan, hechos por los que elementos de la #CONAHO de la @SSPCMexico, conjuntamente con la @FiscaliaEdomex y la @PoliciaNau, lo aprehendieron en cumplimiento de orden de aprehensión”, detalló la autoridad.

Fofo se muestra arrepentido

A la salida de los juzgados, los abogados de Fofo mencionaron que por el momento no pueden apelar nada al no existir una resolución y, por lo mismo, no tienen una estrategia para sacar libre a su cliente.

La defensa legal del creador de contenidos dijo que ahorita sólo le están dando una asesoría para seguir con el proceso. Al cuestionar al abogado Erik Raúl si su cliente ha mostrado arrepentimiento dijo que “por su puesto que se arrepiente, lo ha comentado en privado”. Será hasta el próximo martes la segunda audiencia contra Rodolfo 'N'.

Mujer agredida tardó en recuperarse

Por su parte, la mujer que denunció a Rodolfo ’N’ por presunta tentativa de homicidio narró cómo sufrió la agresión por un rozar un espejo retrovisor del auto del influencer.

La señora explicó que trató de hablarle a su seguro, pero como nunca había tenido un accidente le pidió a Fofo el apoyo para marcarle a la aseguradora y fue el momento en que le suelta varios puñetazos. Pero antes, el ahora detenido la enfrentó y la empezó a insultar pensando que se iba a dar a la fuga.

"Me golpeó como si me odiara": mujer agredida por ‘Fofo’ Márquez narra cómo fue el ataque “Yo no sabía ni quien era; tardé 25 días en recuperarme”, comparte. https://t.co/gNUnSuZG6K pic.twitter.com/I7Skd5hBYu — Milenio (@Milenio) April 6, 2024

“Como ustedes ven el video sentí el primer descontón, que no entendí ni por qué era, no entendí qué pasaba, me empezó a insultar a decirme una serie de groserías: ‘que las viejas no debemos de traer carro, que somos unas tontas, etcétera’”.

La denunciante dijo le pedía a Fofo una explicación del porqué la golpeaba cuando estaba en el piso y “con fuerza agarraba su pierna como si me odiara, en la vida nos habíamos visto… De esto yo tardé 25 días en recuperarme, se me inflamó el cuerpo, no podía yo caminar, por la misma inflamación en la costilla no podía sostener las piernas, tuve que hacerme varios estudios, voy a quedar con una cicatriz (en la cara)”.

