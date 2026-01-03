FOTOS: Así se enteró Trump de la detención de Nicolás Maduro en Venezuela

La detención de Nicolás Maduro tras la operación militar en Venezuela, denominada ‘Absolute Resolve’, fue seguida en tiempo real por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de acuerdo con fotografías difundidas por la Casa Blanca y reportes de agencias internacionales.

Durante las primeras horas posteriores al operativo, el gobierno estadounidense comenzó a liberar imágenes oficiales que mostraban al mandatario siguiendo el desarrollo de la misión desde un centro de monitoreo, acompañado por integrantes de su gabinete de seguridad nacional.

Las fotografías y la información oficial permitieron reconstruir cómo y cuándo Trump fue informado de la captura del mandatario venezolano.

Trump fue quien ordenó la detención del presidente Maduro/Truth Social: @realDonaldTrump

Un seguimiento en tiempo real

De acuerdo con reportes de agencias internacionales, Donald Trump autorizó la operación días antes de este 3 de enero de 2026, pero recibió la confirmación definitiva del inicio del operativo una vez que se cumplieron las condiciones tácticas necesarias.

A partir de ese momento, el presidente siguió la misión minuto a minuto, mediante transmisiones en vivo proporcionadas por mandos militares y de inteligencia.

La operación se llevó a cabo durante la madrugada de hoy 3 de enero/Truth Social: @realDonaldTrump

Las comunicaciones incluyeron imágenes aéreas, reportes de avance y confirmaciones sobre objetivos estratégicos durante el desarrollo de la operación.

“Anoche y esta madrugada, a instrucción mía, fuerzas de los Estados Unidos condujeron una extraordinaria operación militar en la capital de Venezuela... Fue un encuentro contra una fortaleza militar en el interior de Caracas para capturar y traer a la justicia al dictador Nicolás Maduro”, declaró el presidente Trump.

Las imágenes difundidas por la Casa Blanca

La Casa Blanca publicó fotografías oficiales en las que se observa a Trump sentado frente a varias pantallas, revisando información en tiempo real sobre la misión.

En las imágenes también aparecen altos funcionarios de su administración, entre ellos responsables de Defensa, Estado y el Estado Mayor Conjunto.

El presidente de Estados Unidos estuvo acompañado por integrantes de su gabinete/Truth Social: @realDonaldTrump

Estas fotografías, difundidas a través de canales oficiales y redes institucionales, se convirtieron en la primera evidencia visual del seguimiento directo que el presidente mantuvo sobre el operativo.

El momento de la confirmación

Según información citada por agencias como Reuters, Trump fue notificado de la detención de Nicolás Maduro una vez que las fuerzas estadounidenses aseguraron el perímetro y confirmaron la extracción del mandatario venezolano del territorio nacional.

La confirmación se dio tras recibir reportes de campo que indicaban que el objetivo principal había sido capturado, sin bajas entre el personal estadounidense involucrado.

Tras concretarse la detención de Maduro, Trump informó cuál será el destino de Venezuela/Truth Social: @realDonaldTrump

Coordinación con fuerzas de seguridad

Los reportes señalan que la operación fue ejecutada en coordinación con agencias de seguridad e inteligencia de Estados Unidos, incluyendo mandos militares especializados.

Durante el seguimiento, Trump mantuvo comunicación constante con sus asesores, quienes le informaban sobre el avance y los riesgos del operativo.

El monitoreo se mantuvo activo hasta que se confirmó que Maduro había sido trasladado fuera de Venezuela bajo custodia.

Difusión pública tras la captura

Una vez confirmada la detención, la Casa Blanca procedió a hacer pública la información mediante un mensaje oficial del presidente y la difusión de las imágenes del seguimiento en tiempo real.