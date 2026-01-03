Elon Musk reaccionó a la captura de Nicolás Maduro y envió un mensaje a Donald Trump

La noticia de que las fuerzas de Estados Unidos capturaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, generó múltiples reacciones en plataformas digitales y de figuras públicas; entre ellas, un mensaje publicado por el empresario Elon Musk que vinculó la situación con el presidente estadounidense Donald Trump.

El mensaje de Musk fue dirigido también al presidente Donald Trump, según su publicación en X. / AP

Musk, propietario de la red social X y CEO de empresas como Tesla y SpaceX, utilizó su cuenta en esa plataforma para comentar la captura de Maduro, describiendo el evento como una “victoria para el mundo” y dirigiendo sus palabras a Trump.

¿Cuál fue el mensaje de Elon Musk?

En su publicación en redes, Musk celebró indirectamente la operación estadounidense contra Maduro, valorando el suceso desde una perspectiva positiva y relacionándolo con el papel de Trump al frente de Estados Unidos.

Elon Musk, empresario y propietario de X, reaccionó públicamente a la noticia de la captura. / AP

Esta reacción se produce en el marco de interacciones anteriores entre Musk y Maduro, en las cuales el empresario ha criticado públicamente al presidente venezolano y a su gobierno en distintas ocasiones a través de mensajes en redes sociales, así como en el contexto de tensiones entre el magnate y distintas figuras políticas internacionales.

Maduro fue capturado por las fuerzas de Estados Unidos este sábado. / AP

¿Qué antecedente existe entre Musk y Maduro?

En años recientes, Musk ha protagonizado intercambios de mensajes con Maduro en redes sociales que incluyeron acusaciones y provocaciones, reflejo de un enfrentamiento digital entre el empresario y el líder venezolano. En publicaciones anteriores, Musk incluso calificó a Maduro con términos despectivos y respondió a acusaciones de parte del presidente venezolano mediante comentarios que generaron amplia discusión entre usuarios.