Elon Musk reaccionó a la captura de Nicolás Maduro y envió un mensaje a Donald Trump

La noticia de que las fuerzas de Estados Unidos capturaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, generó múltiples reacciones en plataformas digitales y de figuras públicas; entre ellas, un mensaje publicado por el empresario Elon Musk que vinculó la situación con el presidente estadounidense Donald Trump.
Musk, propietario de la red social X y CEO de empresas como Tesla y SpaceX, utilizó su cuenta en esa plataforma para comentar la captura de Maduro, describiendo el evento como una “victoria para el mundo” y dirigiendo sus palabras a Trump.
¿Cuál fue el mensaje de Elon Musk?
En su publicación en redes, Musk celebró indirectamente la operación estadounidense contra Maduro, valorando el suceso desde una perspectiva positiva y relacionándolo con el papel de Trump al frente de Estados Unidos.
Esta reacción se produce en el marco de interacciones anteriores entre Musk y Maduro, en las cuales el empresario ha criticado públicamente al presidente venezolano y a su gobierno en distintas ocasiones a través de mensajes en redes sociales, así como en el contexto de tensiones entre el magnate y distintas figuras políticas internacionales.
¿Qué antecedente existe entre Musk y Maduro?
En años recientes, Musk ha protagonizado intercambios de mensajes con Maduro en redes sociales que incluyeron acusaciones y provocaciones, reflejo de un enfrentamiento digital entre el empresario y el líder venezolano. En publicaciones anteriores, Musk incluso calificó a Maduro con términos despectivos y respondió a acusaciones de parte del presidente venezolano mediante comentarios que generaron amplia discusión entre usuarios.