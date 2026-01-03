Los mejores memes y reacciones en redes sociales tras la captura de Nicolás Maduro por EE. UU.

La captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses desató una gran cantidad de memes, comentarios y publicaciones virales

La captura de una figura política tan polarizadora como Nicolás Maduro produjo un fenómeno inmediato en plataformas digitales.
Laura Reyes Medrano
3 de Enero de 2026

Tras el anuncio de la captura de Nicolás Maduro, cientos de internautas acudieron a redes sociales para expresar sus reacciones, muchas de ellas a través de memes, publicaciones humorísticas y debates intensos que se volvieron tendencia en cuestión de horas.

Memes virales en X y otras plataformas

Usuarios de X, Instagram y otras redes sociales, compartieron memes y gráficos humorísticos que se replicaron ampliamente entre diferentes comunidades en línea. 

Entre lo más popular destaca:

  • Comparaciones jocosas entre figuras públicas y la situación actual.

  • Juegos de palabras con frases como #VenezuelaLibre.

  • Imágenes editadas en tono humorístico sobre la situación.

Los memes que se compartieron en redes sociales sobre la captura de Maduro. / RS
Los memes que se compartieron en redes sociales sobre la captura de Maduro. / Facebook
Los memes que se compartieron en redes sociales sobre la captura de Maduro. / X
Estas publicaciones formaron parte de las interacciones que hicieron que la noticia de la captura se mantuviera entre los temas más comentados en redes desde temprano en la mañana del sábado. 

Los memes que se compartieron en redes sociales sobre la captura de Maduro. / Facebook
Algunos usuarios hicieron broma sobre los acontecimientos a pocos días de iniciar el nuevo año 2026.

Los memes que se compartieron en redes sociales sobre la captura de Maduro. / X
La captura de Nicolás Maduro no solo generó reacciones políticas y sociales, sino que también impulsó una ola de memes y publicaciones virales en redes sociales, donde usuarios de múltiples plataformas compartieron su visión del acontecimiento con creatividad, humor y amplia participación digital. 

