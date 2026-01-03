Políticos y empresarios en México reaccionan a la caída del narcopolítico Nicolás Maduro

Las reacciones en México evidenciaron una profunda división política, entre quienes celebran la caída del régimen chavista como un golpe al narcotráfico internacional

Mariana Alcántara Contreras
3 de Enero de 2026

La captura de Nicolás Maduro, acusado en Estados Unidos de mantener supuestas alianzas con el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones criminales para el tráfico de cocaína, generó una fuerte oleada de reacciones en México. Mientras el gobierno federal optó por un posicionamiento institucional, legisladores, gobernadores y figuras públicas expresaron opiniones encontradas sobre el operativo estadounidense en Venezuela.

En un comunicado oficial, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum hizo “un llamado urgente a respetar los principios y propósitos de la Carta de la ONU”, además de reiterar su disposición a apoyar cualquier esfuerzo de diálogo que contribuya a preservar la paz regional y evitar una confrontación. La postura reafirma la política exterior mexicana basada en la no intervención y la solución pacífica de controversias.

¿Cómo reaccionaron legisladores mexicanos a la captura de Maduro?

Una de las reacciones más visibles fue la del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien celebró públicamente las acciones judiciales contra el mandatario venezolano. A través de redes sociales, el empresario afirmó que lo ocurrido representa “una esperanza para México”, al considerar que el combate al crimen organizado debe ser frontal y sin excepciones en toda la región.

A diferencia del posicionamiento oficial, diversos actores políticos emitieron opiniones personales en redes sociales. Uno de los primeros fue Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, quien calificó como “gravísimo” el operativo militar y expresó su respaldo al pueblo venezolano. “Es gravísimo el bombardeo de Estados Unidos a Caracas. Es una agresión militar injustificada y una grave violación del derecho internacional. Toda mi solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela y su pueblo”. 

 

 

Desde la oposición, la reacción fue totalmente distinta. Lilly Téllez, senadora del PAN, celebró la captura del “dictador narco terrorista Nicolás Maduro” y afirmó que se trata de “un gran día para la historia”, al considerar que el mandatario provocó “tanto sufrimiento” a los venezolanos. “¡Libertad para Venezuela! Celebro la captura del dictador narco terrorista Nicolás Maduro. Un gran día para la historia: la caída del tirano que tanto sufrimiento ha provocado a los venezolanos”, publicó, acompañando su mensaje con la imagen del momento de la detención.

Apoyos, críticas y división política en México

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, adoptó una postura intermedia. Aunque rechazó la guerra como método de democratización, sostuvo que América Latina debe sacudirse a los regímenes autoritarios. “Las guerras no democratizan. Las guerras no pacifican. América Latina debe reivindicar su derecho a la libre autodeterminación… No hay soberanía sin democracia”, escribió.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, también reaccionó con un mensaje breve tras conocerse la noticia: “A todos mis amigos de Venezuela, Dios con Ustedes”. En tanto, la diputada federal panista Margarita Zavala respaldó la intervención militar y sostuvo que el pueblo venezolano ya había agotado todas las vías pacíficas para quitar al dictador del poder.

Las reacciones evidencian una profunda división política en México frente a la captura de Nicolás Maduro, señalado por Estados Unidos como narcopolítico con presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Mientras el gobierno insiste en la vía diplomática, la oposición y otros actores ven el hecho como un golpe histórico contra un régimen autoritario acusado de crimen organizado.

