“Llegó la hora de la libertad”: María Corina Machado anuncia el fin del dictador Nicolás Maduro

La líder opositora María Corina Machado lanzó un mensaje contundente a la nación luego de la caída de Nicolás Maduro, a quien calificó como dictador, narcopolítico y el hombre que se robó las elecciones. A través de un comunicado difundido este 3 de enero de 2026, la dirigente aseguró que “llegó la hora de la libertad” y afirmó que el régimen chavista ha entrado en su fase final.

María Corina Machado aseguró que llegó la hora de la libertad tras la caída del dictador Nicolás Maduro./ AP

En el documento, Machado sostiene que Maduro enfrenta desde hoy a la justicia internacional por los crímenes cometidos contra los venezolanos y ciudadanos de otras naciones. Señala además que, tras negarse a una salida negociada, Estados Unidos cumplió su promesa de hacer valer la ley, lo que marca un punto de quiebre en la historia política reciente de Venezuela.

¿Qué significa el mensaje de María Corina Machado tras la caída de Maduro?

Para la dirigente opositora, el momento actual representa la recuperación de la soberanía popular y nacional, arrebatada por años de autoritarismo. Machado aseguró que el objetivo inmediato es liberar a los presos políticos, restablecer el orden institucional y comenzar la reconstrucción del país, así como facilitar el regreso de millones de venezolanos que se vieron obligados a migrar.

En su comunicado, Machado llamó a tomar el poder y avanzar hacia una transición democrática en Venezuela./ X

Machado afirmó que lo ocurrido no es casualidad, sino el resultado de años de lucha ciudadana contra un régimen que calificó como ilegítimo. “Lo que tenía que pasar, está pasando”, escribió, en referencia directa al colapso del poder del chavismo y a la caída del líder al que acusa de haber sostenido su mandato mediante fraude electoral y represión.

El llamado a asumir el poder y consolidar la transición

En uno de los puntos más relevantes del comunicado, María Corina Machado reconoce a Edmundo González Urrutia como el presidente legítimo de Venezuela y exige que asuma de inmediato su mandato constitucional. También llamó a que sea reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional, una señal directa al estamento militar.

La líder opositora afirmó que Maduro, señalado como narcopolítico y acusado de robarse las elecciones, enfrenta ahora a la justicia internacional./ AP

La dirigente opositora pidió a los ciudadanos mantenerse vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete una transición democrática plena. Subrayó que el proceso requiere de todos los venezolanos y que el control del poder debe ejercerse de forma pacífica, pero firme, frente a cualquier intento de resistencia del aparato chavista.

Machado también dirigió un mensaje a los venezolanos en el exterior, a quienes solicitó movilizarse y presionar a gobiernos y ciudadanos del mundo para respaldar la reconstrucción de una nueva Venezuela. Según afirmó, la diáspora jugará un papel clave en el proceso político y económico que viene.

Finalmente, el comunicado cierra con un mensaje cargado de simbolismo: “Venezuela será libre”, una frase que resume el tono del pronunciamiento y que refuerza la narrativa del fin de una era marcada por el autoritarismo, el narcotráfico y el fraude electoral. Para la oposición, la caída del dictador Nicolás Maduro abre la puerta a un nuevo capítulo en la historia del país.