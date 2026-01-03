Venezolanos protestan en CDMX tras detención de Nicolás Maduro

Decenas de venezolanos que radican en México salieron a las calles para manifestarse en contra de la intervención de Estados Unidos y la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reuniéndose afuera de la Embajada estadounidense en la Ciudad de México con pancartas, consignas y hasta lanzamiento de huevos.

Desde temprana hora convocaron a manifestarse en la Embajada estadounidense en México/Gina Sánchez

Protesta de venezolanos en CDMX tras la detención de Nicolás Maduro

Fue durante la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026 cuando fuerzas armadas de Estados Unidos, por orden del presidente Donald Trump, bombardearon diferentes bases militares venezolanas, logrando la detención de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.

Ambos son acusados de los presuntos delitos de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer armamento de uso exclusivo contra Estados Unidos.

En otros países, como Estados Unidos, los venezolanos festejaron la detención de Maduro/AP

Manifestación frente a la Embajada de Estados Unidos

Tras confirmarse la intervención estadounidense, venezolanos que viven en la CDMX se organizaron y convocaron a una manifestación desde las 10:00 de la mañana de este sábado, a las afueras de la nueva Embajada de Estados Unidos, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Durante la protesta, los asistentes mostraron mantas con mensajes como:

“Repudiamos el bombardeo yanqui y el secuestro de Maduro”

“Basta de agresión y saqueo imperialista sobre América Latina”

“La patria grande se respeta”

“México, Colombia y Venezuela no somos su patio trasero”

Los venezolanos llevan años sufriendo la dictadura de Maduro y antes de Hugo Chávez/AP

Respaldo al gobierno de Maduro

Los manifestantes también expresaron su respaldo al proyecto político de Nicolás Maduro, asegurando que su permanencia en el poder desde 2013 se debe al respaldo en las urnas.

“Se ha satanizado el proyecto bolivariano, el proyecto de (Hugo) Chávez, que es un proyecto de millones de venezolanos y venezolanas que en julio del año pasado votamos por Nicolás Maduro. Hoy denunciamos ante la comunidad internacional que se ha secuestrado a nuestro presidente. Lo queremos de vuelta”, expresó una de las manifestantes.

Lanzamiento de huevos y consignas contra Estados Unidos

Durante la protesta, un grupo de hombres lanzó huevos contra las instalaciones de la Embajada de Estados Unidos en México, mientras se escuchaban consignas en contra del gobierno estadounidense.

“¿Quién se cree Estados Unidos? Váyanse al carajo, yanquis de mierda”, gritó uno de los participantes.

Maduro será llevado ante una corte en Nueva York

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela desde 2013, tras suceder a Hugo Chávez, quien gobernó desde 1999, fue detenido por fuerzas armadas de Estados Unidos y será presentado ante una Corte de Justicia en Nueva York.

Donald Trump ordenó la intervención de EE.UU. en Venezuela para detener a Maduro/AP

Ahí, tanto él como su esposa Cilia Flores serán procesados por los presuntos delitos de conspiración narcoterrorista, tráfico de drogas y posesión de armamento prohibido, cargos que han sido rechazados por sus simpatizantes y que han desatado protestas como la registrada en la Ciudad de México.