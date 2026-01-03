Acusan al dictador Nicolás Maduro de supuestas alianzas con el Cártel de Sinaloa

Un Gran Jurado federal en Nueva York acusó formalmente al dictador venezolano Nicolás Maduro, así como a integrantes de su círculo más cercano, de mantener supuestas alianzas con organizaciones criminales internacionales, entre ellas el Cártel de Sinaloa, para introducir cocaína a Estados Unidos. La acusación representa uno de los golpes judiciales más duros contra el líder chavista, a quien fiscales estadounidenses califican como un narcopolítico.

Nicolás Maduro, señalado como dictador y narcopolítico, fue acusado en Nueva York por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa./ Donald Trump

De acuerdo con la acusación, Maduro habría colaborado con grupos criminales como el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y otras organizaciones dedicadas al narcotráfico, facilitando rutas, protección institucional y apoyo logístico para el envío de droga desde Sudamérica hacia territorio estadounidense. Las autoridades señalan que estas acciones habrían ocurrido durante su gestión al frente del Estado venezolano.

Entre los acusados también figuran Diosdado Cabello, uno de los hombres más influyentes del chavismo, y Cilia Flores, esposa de Maduro. Según el documento judicial, ambos formarían parte de una red que presuntamente utilizó estructuras del Estado para colaborar con organizaciones criminales transnacionales dedicadas al tráfico de estupefacientes.

El líder chavista, acusado de haberse robado las elecciones, enfrenta cargos por narcoterrorismo y tráfico de cocaína./ AP

¿Qué señalan las acusaciones sobre el Cártel de Sinaloa?

El expediente presentado ante el tribunal federal sostiene que el Cártel de Sinaloa habría mantenido acuerdos con altos funcionarios venezolanos, quienes presuntamente permitieron el paso seguro de cargamentos de cocaína a cambio de beneficios económicos y protección política. La acusación describe a Venezuela como un punto estratégico para el traslado de droga rumbo a Estados Unidos y otros mercados internacionales.

Maduro es señalado por fiscales estadounidenses de utilizar al Estado venezolano para colaborar con organizaciones criminales./ X

Las autoridades estadounidenses afirman que estas supuestas alianzas no solo facilitaron el narcotráfico, sino que también fortalecieron a organizaciones criminales consideradas una amenaza para la seguridad nacional. En ese contexto, los fiscales califican las acciones imputadas como narcoterrorismo, una figura legal que agrava las penas por combinar tráfico de drogas con el uso del poder estatal.

El alcance judicial del caso contra el círculo de Maduro

La acusación del Gran Jurado incluye cargos por conspiración para importar cocaína, narcoterrorismo y participación en organizaciones criminales, delitos que podrían derivar en condenas de cadena perpetua si se comprueban ante la justicia estadounidense. El caso se lleva en el Distrito Sur de Nueva York, una de las cortes con mayor experiencia en procesos contra redes internacionales de narcotráfico.

El señalamiento contra Diosdado Cabello refuerza la narrativa de que el presunto esquema no se limitaba a una sola figura, sino que involucraba a una estructura de poder más amplia dentro del régimen chavista. Para los fiscales, la red habría operado durante años con un alto nivel de coordinación y respaldo político.