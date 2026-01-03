Estados Unidos dirigirá Venezuela e invertirá millones en el petróleo, asegura Donald Trump

En una conferencia que tras la captura de Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció el inicio de una “transición” bajo supervisión estadounidense y prometió “invertir miles de millones” en la infraestructura petrolera del país sudamericano.

“Básicamente vamos a dirigir el país”, declaró el republicano, tras asegurar que no permitirá que el chavismo ocupe nuevamente el poder en Venezuela.

La declaración ocurre tras un operativo militar inédito en la historia reciente: Trump reveló que en la madrugada del sábado, fuerzas estadounidenses realizaron un asalto sorpresa en Caracas, “como no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial”, para capturar a Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Ambos serán llevados a juicio en Estados Unidos por cargos de narcoterrorismo.

Donald Trump afirma que estará a cargo del poder de Venezuela / Especial

“Anoche y esta madrugada, a instrucción mía, fuerzas de los Estados Unidos condujeron una extraordinaria operación militar en la capital de Venezuela... Fue un encuentro contra una fortaleza militar en el interior de Caracas para capturar y traer a la justicia al dictador Nicolás Maduro”, explico el presidente.

La lucha por el petróleo

Según el presidente, “ni un solo efectivo” resultó herido y fue una misión “limpia y exitosa”. Asegura que, desde ahora, Estados Unidos tomará el control del proceso de transición: “Nosotros vamos a permanecer en Venezuela mientras se lleve a cabo una transición adecuada. Básicamente vamos a dirigir ese país”.

Esta es la primera imagen de Maduro capturado / TS: @realDonaldTrump

Trump acusó a Maduro de “robar plataformas de extracción petrolera y miles de millones de dólares” a Estados Unidos, y reiteró que ahora su gobierno invertirá en reactivar la industria energética venezolana.

“Nuestras empresas petroleras, las más grandes del mundo, van a invertir miles de millones de dólares en la ya fallida infraestructura petrolera de Venezuela para generar riqueza para ese país”, reveló.

El presidente dice que varias empresas estarán interesadas en invertir en el petróleo venezolano / Especial

Estados Unidos justifica entrada a Venezuela

También hizo referencia al supuesto rol del régimen en el envío de delincuentes y enfermos mentales a Estados Unidos: “El régimen de Nicolás Maduro vació sus cárceles y mandó a toda esa gente aquí, a la Unión Americana… Nos mandó a la peor gente, a la gente que tenía en sus manicomios, en sus prisiones. Nos mandaron narcotraficantes, dementes”.

Y lanzó una advertencia a los cuadros militares y políticos del chavismo: “Todas las figuras militares y políticas de Venezuela tienen que entender lo que ocurrió y lo que les puede ocurrir si no actúan de manera justa con su pueblo”.

Estados Unidos presume que su operativo fue perfecto / Especial

Venezuela, escenario estratégico

Más allá del operativo, Trump afirmó que su gobierno “actúa por encima de la doctrina Monroe”, aludiendo a la histórica política exterior estadounidense que considera a América Latina como su esfera de influencia.

“Después de décadas de descuido y de abandono que permitió que se fuera enquistando esta fuerza marina en Venezuela, nosotros estamos reafirmando el poderío de los Estados Unidos en nuestra región, en este hemisferio”, dijo.

Además de confirmar que Maduro ya viaja hacia EE.UU. en una embarcación rumbo a Nueva York o Florida, Trump sentenció: “Maduro se enfrentará a la justicia de los Estados Unidos… Sabemos que llevó a cabo operaciones de tráfico de drogas, produciendo muchísimo sufrimiento en su país y también en Estados Unidos”.

Trump reitera que Maduro enviaba criminales a Estados Unidos / Especial

El embargo petrolero se mantiene vigente y Trump dejó claro que “todas las opciones militares están sobre la mesa” y reiteró su compromiso con una Venezuela “libre, rica y segura”, pero bajo tutela estadounidense.

“Queremos que el pueblo de Venezuela sea un pueblo rico, independiente y seguro… Nosotros hicimos esto pensando en el bien de Venezuela”, finalizó.