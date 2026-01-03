México condena ataques de Estados Unidos a Venezuela tras detención de Nicolás Maduro

El gobierno encabezado por la presidenta Sheinbaum pide la intervención de la ONU para promover el diálogo

La presidenta mexicana condenó los ataques de Estados Unidos hacia Venezuela. | Presidencia de México
Geovanni Rodríguez Catarino
3 de Enero de 2026

Poco después de que se confirmara la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, emitió un comunicado en el que condena enérgicamente los ataques de Estados Unidos contra territorio venezolano, apelando a la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Esta madrugada Venezuela fue atacada por el Ejército de Estados Unidos/AP
“El Gobierno de México condena y rechaza enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por fuerzas armadas de los Estados Unidos de América contra objetivos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela, en clara violación del artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”, se lee al inicio del comunicado oficial.

México apela al derecho internacional y a su política exterior pacifista

En apego a sus principios de política exterior y a su vocación pacifista, el gobierno mexicano hizo un llamado urgente a respetar el derecho internacional y a cesar cualquier acto de agresión contra Venezuela.

Nicolás Maduro, presidenta de Venezuela, fue detenido por fuerzas armadas de Estados Unidos/AP
“Un llamado urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios y propósitos de la Carta de la ONU, y a cesar cualquier acto de agresión contra el gobierno y el pueblo venezolanos”, señala el documento.

Cita textual de la Carta de la ONU

En la publicación difundida desde la cuenta oficial de la presidenta Claudia Sheinbaum, se cita de manera directa el Artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas, el cual establece:

“Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas”.

México ofrece mediación y pide intervención de la ONU

Además de solicitar la intervención de la ONU para contribuir a la desescalada de las tensiones, facilitar el diálogo y generar condiciones para una solución pacífica, el Gobierno de México reiteró que:

“El diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver las diferencias existentes”.

En ese sentido, México se ofreció como facilitador de diálogo, mediación o acompañamiento, con el objetivo de preservar la paz regional y evitar una confrontación mayor.

Donald Trump, presidente de EE.UU., fue quien ordenó la detención de Maduro/AP
Atención a mexicanos en Venezuela

Por último, el Gobierno de México informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Embajada de México en Venezuela, mantendrá comunicación con los mexicanos que residen en ese país para brindar asistencia consular en caso de ser necesario.

El gobierno de México pide la intervención de la ONU y el diálogo antes que el enfrentamiento armado/Presidencia de México
Embajada de México en Venezuela

Dirección:
Avenida Río de Janeiro, cruce con calle Trinidad
Edificio Centro Río de Janeiro, Nivel P.H.
Urbanización Las Mercedes, Caracas, Venezuela

Teléfono de emergencia: +58 412-252-4675
Marcación local: 0412-252-4675
Correo electrónico: embvenezuela@sre.gob.mx
Facebook: Embajada de México en Venezuela
X: @EmbamexVen. 

