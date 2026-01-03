Trump publica la primera imagen de Nicolás Maduro capturado a bordo de un buque militar de EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundió este viernes en redes sociales la primera imagen de Nicolás Maduro capturado, una fotografía que confirmó visualmente la detención del mandatario venezolano y elevó la tensión política internacional. La imagen fue publicada en la red Truth Social, acompañada del mensaje: “Nicolás Maduro en el buque USS Iwo Jima”, en referencia a la embarcación militar estadounidense donde permanece bajo custodia.

Nicolás Maduro aparece esposado y bajo custodia estadounidense en la primera imagen difundida tras su captura./ realDonaldTrump

En la fotografía, Maduro aparece vestido con un chándal gris, esposado y con los ojos cubiertos por gafas oscuras, mientras es resguardado dentro del buque militar. A su lado se observa a un individuo con un uniforme que porta las siglas de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA), lo que refuerza la versión oficial sobre la intervención de autoridades federales en la captura del líder chavista.

Trump ya había adelantado horas antes, en declaraciones a la cadena Fox News, que Maduro y su esposa, Cilia Flores, también capturada, se encontraban retenidos en un buque militar estadounidense y que ambos serían trasladados a Nueva York, donde enfrentarán un proceso judicial ante tribunales federales. La publicación de la imagen confirmó esas declaraciones y dejó sin margen de duda el estado de custodia del mandatario.

Maduro fue trasladado bajo custodia militar, según la información difundida por el gobierno estadounidense./ Captura de pantalla

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, informó posteriormente que Maduro y Flores fueron acusados formalmente en el Distrito Sur de Nueva York, uno de los tribunales federales más relevantes del país. De acuerdo con la funcionaria, el líder venezolano enfrenta cuatro cargos federales, relacionados principalmente con narcotráfico y delitos armamentísticos.

Según Bondi, Maduro está imputado por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer armas de uso militar contra Estados Unidos. Estas acusaciones refuerzan los señalamientos que desde hace años pesan sobre el régimen venezolano y que motivaron recompensas y procesos judiciales en su contra.

La captura de Nicolás Maduro y la difusión de su imagen marcan un punto de quiebre en la historia política reciente de Venezuela./ AP

La difusión de la imagen tuvo un impacto inmediato en el escenario político internacional. Mientras algunos gobiernos y líderes celebraron la detención como un golpe directo al autoritarismo en América Latina, otros expresaron preocupación por las consecuencias diplomáticas y legales de la captura de un jefe de Estado en funciones y su traslado a territorio estadounidense.

En Venezuela, la imagen de Maduro detenido profundizó la crisis política interna. El chavismo enfrenta ahora el desafío de reorganizar su estructura de poder sin su principal figura, mientras la oposición interpreta el momento como una oportunidad histórica para impulsar un cambio político de fondo en el país.