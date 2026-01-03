¿Quiénes son los Delta Force? La unidad de élite que capturó a Nicolás Maduro en Venezuela

En una operación de alto secreto, el Ejército de Estados Unidos capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, según reportes de medios estadounidenses como CBS News y CNN. La redada fue ejecutada por la ultra-élite unidad Delta Force, una de las fuerzas especiales más temidas del mundo.

La acción ocurrió en la madrugada del sábado, cuando ambos dormían en su recámara dentro de un complejo altamente resguardado en Caracas. No se registraron bajas entre las fuerzas estadounidenses, pero el gobierno venezolano aseguró que hubo civiles “heridos mortalmente”.

La ultra-élite unidad Delta Force entró el sábado a suelo venezolano / FB: @marines

Trump ordenó la redada desde Mar-a-Lago

El presidente Donald Trump habría dado la orden directa de capturar a Maduro dos días antes. En sus declaraciones públicas, Trump afirmó que “Maduro y su gobierno han conspirado para inundar a Estados Unidos con drogas ilegales” y que el líder venezolano enfrentará cargos en territorio estadounidense por tráfico de drogas y armas.

Cabe recordar que en 2020, durante su primer mandato, Trump ya había acusado formalmente a Maduro de importar cocaína a Estados Unidos. Según informes de inteligencia, agentes de la CIA habrían seguido los movimientos del presidente venezolano hasta confirmar su ubicación exacta.

Los miembros del ejército sacaron a Maduro en helicóptero / Redes Sociales

¿Qué es Delta Force?

Conocida oficialmente como 1st Special Forces Operational Detachment–Delta, la unidad Delta Force es uno de los grupos de operaciones especiales más secretos y peligrosos del Ejército de EU. Sus miembros, cuyo número e identidad permanecen clasificados, ejecutan misiones de altísimo riesgo, muchas veces fuera del radar público.

Sus operaciones más recordadas incluyen la eliminación del líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, en 2019. Se autodenominan simplemente “la Unidad” y trabajan estrechamente con la CIA. Están basados en Fort Bragg, Carolina del Norte, y funcionan bajo el mando del Comando de Operaciones Especiales Conjuntas (JSOC).

Las fuerzas especiales se metieron en el círculo más cercano de Maduro / FB: @philippinesdefense

Una fuerza inspirada en el SAS británico

Delta Force fue fundada oficialmente en 1977 por el coronel Charles Beckwith, inspirado en la unidad antiterrorista SAS del ejército británico. Pese a la resistencia inicial del Pentágono, Beckwith convenció al alto mando militar de que era necesario contar con un grupo capaz de actuar rápidamente en escenarios de terrorismo global.

Los elementos trabajan en secreto en tareas especiales / Redes Sociales

Su estructura está dividida en siete escuadrones, cada uno con tres tropas: dos para ataques y una especializada en reconocimiento y francotiradores. Además de operar en misiones encubiertas, también han servido como protección de altos funcionarios estadounidenses en zonas de guerra.

La unidad Delta Force hace trabajos ultrasecretos para EU / Redes Sociales