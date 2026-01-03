Trump sobre Sheinbaum tras captura de Maduro: "Los cárteles gobiernan México, ella no"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que la captura del líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores no fue un mensaje dirigido a México, pero hizo hincapié en la necesidad de enfrentar con mayor firmeza a los cárteles de la droga que operan en el país.

El presidente de Estados Unidos afirmó que la detención de Maduro no fue un mensaje dirigido a México. / AP

La captura de Maduro —realizada por fuerzas especiales estadounidenses en Venezuela y anunciada por Trump— se produjo tras una serie de ataques y fue seguida de su traslado a Nueva York, donde enfrentará cargos relacionados con narcotráfico, terrorismo y contrabando de armas.

Trump hizo declaraciones sobre México y los cárteles tras anunciar la captura del líder venezolano. / AP

¿Qué dijo Trump sobre México y los cárteles?

Trump respondió a preguntas de la prensa sobre si la operación en Venezuela también pretendía enviar un mensaje a México, país por donde ingresa una gran parte de drogas hacia Estados Unidos. “No era esa la intención”, dijo, según reportes.

El mandatario estadounidense mencionó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señalando que son “muy amigos” y refiriéndose a ella como “una buena mujer”. Sin embargo, en el mismo contexto, dijo que, desde su perspectiva, los cárteles “controlan México”.

Claudia Sheinbaum fue mencionada por Trump al ser cuestionado sobre México. / AP

Trump también afirmó que ha planteado en varias ocasiones la posibilidad de que Estados Unidos tome acciones directas contra los cárteles mexicanos, aunque, según él, México no ha aceptado esa ayuda.

“Le he pedido muchas veces, ¿quiere que nos encarguemos de los cárteles? y ella me dice, no, no, señor presidente”, explicó.

Trump publica la primera imagen de Nicolás Maduro capturado a bordo de un buque militar de EU. / X