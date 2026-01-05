Pedro Caixinha da su versión de la pelea en el Pumas vs FC Juárez: "Sí hubo una agresión"

Pedro Caixinha, entrenador de los Bravos de Juárez, rompió el silencio sobre el conato de bronca que se presentó en el partido amistoso ante Pumas, luego de una fuerte falta de Adalberto Carrasquilla que derivó en empujones y golpes entre jugadores de ambos equipos. En entrevista con FOX, el técnico portugués aclaró los hechos y bajó la intensidad a las versiones que circularon tras el encuentro.

Caixinha explicó que, previo al partido, el ambiente entre ambos cuerpos técnicos fue cordial y respetuoso. Incluso destacó la hospitalidad del entrenador auriazul, Efraín Juárez, con quien sostuvo una charla amena antes del silbatazo inicial. “Efraín me recibió de maravilla, incluso hicimos un tour en las instalaciones que ya conocía, solo dijimos tú lleva a los tuyos y yo a los míos”, señaló el estratega fronterizo.

El entrenador de Bravos dejó en claro que, pese a que ambos técnicos son conocidos por su carácter fuerte, la situación nunca se salió de control a nivel institucional. “A pesar de que yo tenga mi carácter y el suyo, no pasó nada de eso”, afirmó, descartando cualquier conflicto personal o discusión directa entre los cuerpos técnicos tras el altercado en el campo.

¿Carrasquilla rebasó los límites?

Sobre la jugada que detonó la trifulca, Caixinha reconoció que la acción de Carrasquilla fue más dura de lo habitual. “Sí hubo una entrada más fuerte, se puede considerar una agresión”, admitió el portugués, aunque también explicó que este tipo de situaciones pueden darse en partidos de preparación donde la intensidad se eleva por momentos.

El técnico también reconoció que hubo una reacción inmediata por parte de su equipo tras la falta, lo que provocó el intercambio entre jugadores. “Hubo una respuesta nuestra”, comentó, aceptando que el choque fue consecuencia directa de la acción previa y no de un ambiente hostil premeditado.

¿Hubo un conflicto mayor?

Caixinha fue enfático al señalar que las versiones que apuntan a un conflicto mayor no se ajustan a la realidad. “Lo que te digan más que esto no es verdad”, sentenció, buscando poner fin a la polémica que se generó en redes sociales y distintos espacios de análisis deportivo.

El estratega subrayó que el objetivo principal del amistoso era probar variantes tácticas y observar el comportamiento de sus jugadores, no generar conflictos innecesarios. En ese sentido, reiteró que el incidente quedó en la cancha y no pasó a mayores una vez finalizado el partido.

Con estas declaraciones, Pedro Caixinha buscó cerrar el capítulo del enfrentamiento entre Juárez y Pumas, dejando claro que se trató de una acción aislada propia de la intensidad del juego, sin consecuencias fuera del terreno ni roces entre los cuerpos técnicos de ambos clubes.

