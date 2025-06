Frida Guzmán, nieta de “El Chapo”, debuta como cantante

Frida Sofía Guzmán Muñoz, nieta de Joaquín "El Chapo" Guzmán, ha lanzado su primer sencillo "Andas Contando", en colaboración con Ceci Millán. La canción, que mezcla sonidos del regional mexicano, trata sobre el empoderamiento y el desprecio hacia un amor no correspondido, resaltando la independencia de la mujer.

Frida Sofía Guzmán Muñoz, nieta de Joaquín "El Chapo" Guzmán, ha lanzado su primer sencillo "Andas Contando". / RS |

Frida, nacida en septiembre de 2005 en Culiacán, Sinaloa, es hija de Édgar Guzmán López, asesinado en 2008. Su madre, Frida Muñoz, se casó con el boxeador Julio César Chávez Jr., convirtiéndola en su hijastra.

En una entrevista con el programa “Siéntese quien pueda”, Frida habló sobre los desafíos que ha enfrentado debido a su parentesco con el exlíder del Cártel de Sinaloa. Reconoció que su apellido ha generado prejuicios, pero afirmó que no siente vergüenza por su linaje:

“Claro que ha sido difícil porque la gente te tacha de ser alguien que tú no eres, pero no mal porque al final eso no se niega, no tengo por qué avergonzarme de nada. La gente con la que me he rodeado no me ven como esa persona en sí.”

En una entrevista en "Siéntese quien pueda", Frida comentó sobre los retos que ha enfrentado por su relación con el exlíder del Cártel de Sinaloa. / RS |

La joven ha aprendido a rodearse de personas que la valoran por su esencia, no por su historia familiar.

Frida se ha consolidado como cantante del género grupero y en 2021 participó en el programa "Tengo Talento, Mucho Talento", donde obtuvo el tercer lugar. Su presencia en redes sociales ha sido clave, compartiendo videos de canciones de artistas como Juan Gabriel, Gloria Trevi, Rocío Dúrcal y Jenni Rivera.

Frida lanza "Andas Contando" para forjar su propio camino en la música regional mexicana, superando los estigmas de su apellido y centrándose en su talento y pasión.

Frida lanza "Andas Contando" para forjar su propio camino en la música regional mexicana. / Captura de pantalla |

