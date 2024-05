Gal Gadot es criticada por apoyar a la participante Israelí Eden Golan en la final de la Eurovisión

Luego de abucheos y críticas que ha recibido la cantante Eden Golan tras su participación en la Eurovisión como representante de Israel, la actriz de DC, Gal Gadot, ha mostrado en redes sociales su apoyo a la cantante compartiendo una llamada telefónica que le hizo a Golan.

La Eurovisión 2024 ha sido una de las ediciones más polémicas en su historia, manifestaciones, comentarios negativos de comentaristas, reclamos y críticas de los propios participantes hacía la edición han rodeado este evento, convirtiéndolo en algo mediáticamente histórico, pero, ¿Cuál ha sido el motivo que ha envuelto a la Eurovisión en polémicas?

La participación de la cantante Israelí, Eden Golan, ha provocado comentarios negativos en contra de la Eurovisión, todo esto en medio del genocidio que ha ocurrido en Gaza, donde se ha compartido en redes sociales la violencia que ha vivido esta ciudad con bombardeos a casas, hospitales y campos de refugio dejando cientos de miles de muertes, en su mayoría niños.

Miles de manifestantes se han reunido afuera del evento para expulsar a la participante Israelí, se han reportado arrestos, una de las arrestadas es la activista Greta Thunberg que ha mostrado su apoyo a Palestina en reiteradas veces manifestando por el genocidio que Israel ha hecho a Palestina durante décadas.

Usuarios de Internet han manifestado su enojo y desaprobación ante el espacio y respaldo social que le han dado a la Israelí.

El certamen de Eurovisión ha permitido a Israel presentarse ante todo Europa.

En la gala de este sábado, Golan recibió cientos de abucheos en su presentación que han sucedido en la gran mayoría de su participación en el certamen en la ciudad sueca, anfitriona del evento.

Dos verdaderas Mujer Maravilla de Israel La actriz israelí @GalGadot habla con la cantante israelí Eden Golan a poco tiempo de la final de #Eurovision2024 El mensaje es simple: Nuestro amor es mucho más fuerte que su odio. Vota Hurricane, Vota #06 pic.twitter.com/X4X3rxCLB1 — Israel en Español (@IsraelinSpanish) May 11, 2024

Ante estos hechos, la actriz que interpreta a la superheroína, Wonder Woman se mostró en redes sociales apoyando a su compatriota.

En un video se puede observar a la actriz en una llamada con la cantante, dejándole saber su apoyo.

“Sabes me enfrenté a muchos enemigos y a que mis películas fueran boicoteadas en algunos países que no las querían por mi culpa. No importa en absoluto. Los haters son los que pierden. Tenemos a todo un mundo que ganar” comentó Gadot.

Tras estos hechos, la actriz fue blanco de críticas en redes sociales por apoyar el genocidio que esta ocurriendo Gaza.

