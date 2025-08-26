Gallo CDMX: ¿De qué trata la imagen que se ha hecho viral en redes sociales?

En redes sociales ha comenzado a hacerse viral la imagen de una parte del mapa de la Ciudad de México sobre la que se dibujó un gallo, señalando que, mientras te ubiques dentro de las zonas que abarca el trazado del animal, estarás bien... o al menos eso es lo que muchos creen.

Como ya es común en internet, bastan apenas unos minutos y algunos compartidos para que un contenido se haga viral. Tal fue el caso de una publicación hecha en Facebook por el perfil Maldita Summer, en la que se puede leer:

“Este es el Gallo de la CDMX. Mientras te mantengas dentro del gallo, te la vas a pasar chido en la CDMX. Casi todo lo que está fuera del gallo está gacho y mejor no ir. No sé por qué, pero así es.”

La CDMX es una inmensa ciudad conformada por 16 alcaldías/Pixabay |

¿Qué zonas están "dentro del gallo"?

La imagen que acompaña el texto muestra el dibujo de un gallo sobre un mapa de la capital del país. Siguiendo la premisa de la publicación, “dentro del gallo” se ubican varias de las colonias o zonas más turísticas y acaudaladas de la ciudad.

Entre ellas se encuentran:

Condesa





Roma Norte





Polanco





Ángel de la Independencia





Bosque de Chapultepec





Museo Soumaya





Museo Nacional de Antropología





Monumento a la Revolución





Parque España





Avenidas Reforma y Presidente Masaryk





Las reacciones en redes sociales a la imagen del gallo no se hicieron esperar/Facebook |

Opiniones encontradas

La publicación se volvió viral por las miles de reacciones que generó. Mientras algunos coinciden en que lo mejor de la CDMX está “dentro del gallo”, otros critican la idea, asegurando que es una conjetura sin sustento.

Algunos de los comentarios más populares son:

“Los que estamos afuera del gallo somos los pollitos de colores.”

“El ‘gallo’ deja fuera a Lomas de Chapultepec, la colonia más adinerada de la Ciudad.”

“No te dejes llevar solo por moditas y sal a conocer más pa’ que no hagas esta clase de suposiciones tontas.”

“¿Saben si el concierto de Shakira estará dentro del gallo de CDMX?”

La Condesa está entre las colonias ubicadas dentro del dibujo del gallo/Pixabay |

¿Mito urbano o guía de vida?

Sea cierta o no la premisa de la publicación, lo cierto es que el gallo de la CDMX se ha hecho viral y, a partir de ahora, probablemente será usado como referencia popular para categorizar zonas de la ciudad… aunque sea en tono de broma.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: IMSS 2025: Cómo consultar y descargar tu constancia de semanas cotizadas