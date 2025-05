Gérard Depardieu es condenado a 18 meses de prisión suspendida por agresión sexual

La caída en desgracia de la estrella del cine francés Gérard Depardieu se ha completado.

El artista fue declarado culpable este martes de haber agredido sexualmente a dos mujeres en el set de una película que protagonizó en 2021 y se le impuso una sentencia de prisión suspendida de 18 meses. También fue multado con un total de 32 mil 350 dólares, y el tribunal solicitó que fuera registrado en la base de datos nacional de delincuentes sexuales.

El actor, de 76 años, fue condenado por haber manoseado a una decoradora de 54 años y a una asistente de 34 años durante el rodaje de ‘Las Persianas Verdes’. El caso está ampliamente considerado como una prueba clave después del #MeToo de cómo abordan la sociedad francesa y su industria cinematográfica las acusaciones de conducta sexual inapropiada que involucran a figuras prominentes.

Gérard Depardieu ha negado las acusaciones en su contra / Redes Sociales|

Gérard Depardieu niega acusaciones

Depardieu, quien ha negado las acusaciones, no asistió a la audiencia en París. El abogado del artista dijo que su cliente apelaría la decisión.

“Es la victoria de dos mujeres, pero es la victoria de todas las mujeres más allá de este juicio”, dijo Carine Durrieu-Diebolt, la abogada de la decoradora. “Hoy esperamos ver el fin de la impunidad para un artista en el mundo del cine. Creo que con esta decisión ya no se puede decir que él no es un abusador sexual. Y hoy, mientras se inaugura el Festival de Cine de Cannes, me gustaría que el mundo del cine pensara en las víctimas de Gérard Depardieu".

Durante el juicio de cuatro días en marzo, Depardieu rechazó las acusaciones, diciendo que él “no es así”. Reconoció que había usado un lenguaje vulgar y sexualizado en el set de rodaje y que agarró las caderas de la decoradora durante una discusión, pero negó que su comportamiento fuera sexual.

El actor, de 76 años, buscará apelar la decisión del juez / Redes Sociales|

Víctimas testifican en el tribunal

La decoradora describió la presunta agresión, diciendo que el actor la aprisionó entre sus piernas cuando ella pasaba por un pasillo estrecho. Ella dijo que él le agarró las caderas y luego comenzó a “palpar” su trasero y “delante, alrededor”. Pasó sus manos cerca de sus nalgas, caderas y área púbica para mostrar lo que supuestamente experimentó. Dijo que luego él le agarró el pecho.

La mujer también testificó que Depardieu utilizó una expresión obscena para pedirle que tocara su pene y sugirió que quería violarla. Ella le explicó al tribunal que la actitud tranquila y colaboradora del actor durante el juicio no se parecía en nada a su comportamiento en el trabajo.

La otra demandante, una asistente, dijo que el Gérard le manoseó las nalgas y los pechos durante tres incidentes separados en el set de rodaje.

Las estrella de cine no acudió a la sala donde fue condenado / Redes Sociales|

¿Qué es la prisión suspendida?

Ahora el actor tendrá que cumplir con los 18 meses de prisión suspendida, pero qué significa esto: Esta sentencia es una medida legal que permite posponer o evitar el cumplimiento de una pena de prisión, generalmente a cambio de cumplir ciertas condiciones. El objetivo es brindar una segunda oportunidad al condenado, permitiéndole demostrar que puede integrarse a la sociedad sin reincidir.

