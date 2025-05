¿A qué equipo de futbol le iba Pepe Mujica?

Tras la muerte este día del expresidente de Uruguay, Pepe Mujica (89 años), víctima de cáncer, ha surgido la pregunta sobre a qué equipo de futbol era aficionado, tomando en cuenta que en dicha nación existe una fuerte pasión por este deporte.

Muchos creen que Mujica —quien fue presidente de Uruguay entre 2015 y 2020— era seguidor del equipo Peñarol, uno de los clubes más importantes del país junto con Nacional. Sin embargo, en una entrevista, el propio político —recordado por su vida austera— confesó que era seguidor del equipo de su localidad: Club Atlético Cerro.

Mujica: entre el futbol y la sencillez

Fue durante una entrevista con Radio Rivadavia, en 2020, que Mujica habló sobre el futbol, deporte en el que —según admitió— no era muy bueno, pues cometía muchas faltas.

“Jugaba de entreala pero era malo, eh... Era malo. Daba muchas patadas, y me daban”, comentó, para luego revelar:

“Soy hincha de un cuadro de mi zona. Estoy acostumbrado a perder, pero soy por localismo”.

En esa misma charla, Pepe Mujica criticó los altos sueldos y el valor económico que ha adquirido el futbol profesional, lo cual contradecía su forma de ver la vida y gobernar, razón por la cual fue conocido internacionalmente como “el presidente más pobre del mundo”.

“Los sueldos de algunos jugadores de futbol ofenden, sobre todo por cómo están nuestros pueblos. Los jugadores son el pretexto para una movilización económica que gira alrededor de ellos. Ellos no pueden escapar a la realidad de nuestro tiempo.

“Se fue transformando en un negocio. Un negocio que en parte tiene arte y tiene magia. Pero, claro, las sociedades modernas y actuales se caracterizan en transformar en negocio hasta los suspiros”, mencionó en esa entrevista Mujica.

Su otra pasión: el ciclismo

Además del futbol, Pepe Mujica comentó que tenía un gusto especial por el ciclismo, deporte que practicó durante su juventud.

“Allá por los 12 o 13 años había un boom con las bicicletas. Yo me subí a una y paré a los 18, porque me agarró una piba, me hizo pelota y tiré la bicicleta y todo al diablo. Me gustaba mucho”, concluyó.

