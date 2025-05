Profeco advierte sobre fraudes con cuentas falsas en redes sociales: identifica señales de alerta

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó una advertencia a la ciudadanía ante el aumento de perfiles falsos en redes sociales que suplantan su identidad oficial para engañar a los usuarios y obtener datos confidenciales.

A través de un mensaje institucional, la Profeco alertó que estas cuentas principalmente en la red social X (antes Twitter)— utilizan nombres similares a los oficiales, pero con ligeras modificaciones, como guiones o caracteres adicionales, para parecer legítimas.

Establecido el contacto con un consumidor, dichos perfiles solicitan información personal bajo el pretexto de ofrecer asistencia, cuando en realidad su intención es perpetrar fraudes, suplantaciones de identidad u otros delitos de carácter digital.

La dependencia ha reiterado que no solicita información personal de manera directa a través de redes sociales. Los únicos canales autorizados para la atención son:

El Teléfono del Consumidor

La plataforma ConciliaNet

El sistema ConciliaExpress

No caigas en las cuentas falsas de Profeco



¡Cuidado! Se han detectado cuentas apócrifas en esta red social. pic.twitter.com/HB6US3eV7n — Profeco (@Profeco) May 13, 2025

Compartir datos personales en medios no oficiales puede llevar a fraudes financieros. La autoridad recomienda no confiar en cuentas no verificadas y evitar proporcionar información a través de mensajes directos.

Profeco recomienda a los usuarios verificar que interactúan con sus perfiles oficiales en la red X: @Profeco y @AtencionProfeco. Para reportar fraudes o consultar información verificada, se sugiere visitar su sitio oficial o contactar sus líneas de atención.

