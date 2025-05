Gobierno de Aguascalientes no sancionará a Natanael Cano pese a cantar corridos prohibidos

Durante su presentación en el Palenque de la Feria Nacional de San Marcos el pasado 3 de mayo, el cantante Natanael Cano generó controversia al interpretar corridos tumbados, pese a la prohibición vigente en la entidad sobre la ejecución de canciones que hagan apología del delito. La restricción forma parte de las medidas estatales para mantener la seguridad y evitar la promoción de conductas delictivas en eventos masivos.

Natanael Cano generó controversia al interpretar corridos tumbados.

Aunque Cano había entregado previamente un repertorio autorizado, sorprendió a los asistentes al interpretar temas no aprobados por la comisión revisora. Ante esta situación, los organizadores aplicaron una medida inmediata reduciendo el volumen del sonido durante su actuación, en un intento por mitigar la falta.

El secretario general de Gobierno de Aguascalientes, Antonio Arámbula, descartó cualquier tipo de sanción contra el artista y explicó: “No vamos a tomar represalias. Se platicó con él, se portó bastante bien, nos pasó su repertorio de canciones. Hubo una comisión que revisó las canciones. Creo que él vio tan buena disposición que dijo me voy con la última y pensó que no iba a pasar nada. Queda el antecedente de que no se puede permitir”. La autoridad estatal ha recalcado que, aunque no habrá castigos en este caso, el antecedente servirá como referencia para futuras presentaciones.

Natanael Cano se pronuncia ante la prohibición de los corridos pic.twitter.com/U2F0Kz7Dlo — Natanael Cano News (@NatanaelCanoNew) May 4, 2025

La Fiscalía General del Estado, por su parte, confirmó que se encuentra analizando si la interpretación de Cano podría encuadrar en algún tipo penal. El fiscal Manuel Alonso García declaró: "Desconozco, porque no asistí y no supe cuáles fueron las que cantó. Habría que revisar la lista que se le dio o qué se le dijo que no cantara. Si cantó alguna de esas, entonces ya se procedería de forma diferente”. dejando abierta la posibilidad de futuras acciones legales si se detectan violaciones específicas a la normativa vigente.

Aguascalientes ha implementado una política estricta sobre estos contenidos, especialmente durante su feria emblemática, reafirmando su compromiso con la seguridad y legalidad en los eventos.

Antonio Arámbula, descartó cualquier tipo de sanción contra el artista.

