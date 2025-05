Guadalupe Loaeza revela que padece cáncer de hígado: “Está encapsulado”

Guadalupe Loaeza reveló que desde hace años está luchando contra el cáncer de hígado, el cual le descubrió un gastroenterólogo al presentar molestias en el estómago y que le causaban mucho dolor.

“Tengo 78 años pero estoy atravesando por un momento difícil porque tengo cáncer en el hígado, entonces esa condición, esa circunstancia tan adversa te hace ver las cosas distintas, respecto al tiempo”, explicó en entrevista.

Guadalupe Loaeza es conocida por sus libros y programas en televisión / Redes Sociales|

La también conductora dijo que enfrenta su enfermedad con humor, ya que para ella fue muy impactante saber que tenía cáncer: “con mucho dolor y mucho miedo estaba en el hospital y de repente veo llegar a muchos médicos, los cuatro con caras largas, y me dicen: ‘tiene cáncer de hígado’”.

Guadalupe Loaeza se acerca a la fe

En la plática que tuvo con la periodista Matilde Obregón, la escritora de ‘Las Niñas Bien’ y ‘La Amante de Río Nilo’ reveló cómo ha llevado este proceso desde que le dieron la noticia en mayo de 2022, ya que ahora se ha acercado más a la fe.

En entrevista, la escritora reveló que padecía cáncer de hígado / Redes Sociales|

“Yo le decía a mi marido: ‘me voy a acercar más a la fe’, soy muy guadalupana, te vuelves más empática, ya si te critican no tienes tiempo de arreglar cosas, ya no importa, ya no hay tiempo”, expuso.

Loaeza contó que el cáncer de hígado lo tiene encapsulado así que por el momento lleva un tratamiento médico para evitar la metástasis: “Tomo una pastilla cada dos meses, tengo inyecciones, el famoso PET, tienen qué ver cómo está todo para evitar que haga metástasis. Está encapsulado, pero está en el hígado. La fe y el humor me han ayudado, también rodearme con gente positiva, creativa, que no sea tóxica. También trato de aprender”.

La escritora mexicana ahora busca una mejor calidad de vida / Redes Sociales|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡REMATARÁN AUTOS ABANDONADOS EN EL CORRALÓN! CHECA TODOS LOS DETALLES