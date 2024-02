¡Hay fecha de la nueva temporada de ‘The Boys’! Te decimos cuándo es y dónde verla

Esta noticia era la más esperada de todos los seguidores de ‘The Boys’, pues ya tiene fecha de estreno la cuarta temporada de la serie más impactante de superhéroes.

Desde el mes pasado, se lanzó el trailer de los nuevos capítulos donde la trama abordará la política de Estados Unidos para conservar a sus personajes como armas militares. Cabe recordar que ‘Victoria Neuman’, aquella mujer que explota cabezas, quiere ser vicepresidenta.

‘Homelander’ regresa empoderado luego de una crisis emocional

El personaje principal de la serie de televisión es sin duda ‘Homelander’, ese superhéroe que odias o terminas amando por su peculiar forma de ser.

En la temporada pasada, el hombre con capa se sentía derrotado al perder la popularidad que había conseguido por años, pues su maldad expuesta hizo que sus puntos bajaran. Pero la gente que adora a los ‘Siete’ no le importó que matara a personas frente al mundo, hecho que lo hizo empoderarse para esta nueva entrega.

¿Cuándo es y dónde sale la nueva temporada de ‘The Boys’?

Si llegaste hasta esta líneas es porque realmente eres un fiel fanático de ’The Boys’, así que te diremos cuándo sale la cuarta temporada de los superpoderosos creados por la corporación ‘Vought International’.

Pero tampoco olvides al equipo de ‘Billy Butcher’, que anda peleado y no se ponen de acuerdo para vencer a ‘Homelander’. Y lo que no debes de olvidar es la llegada del actor Jeffrey Dean Morgan, protagonista de ‘The Walking Dead’, quien se sumará al bando de los 'buenos'.

Estreno de la cuarta temporada

Cuándo sale: 13 de junio

Dónde verla: Amazon Prime

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMLO ‘QUEMA’ AL NEW YORK TIMES SOBRE REPORTAJE EN SU CONTRA DONDE SALEN SUS HIJOS