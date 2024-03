Héctor Parra fue condenado a 13 años y 10 meses de prisión por abuso y corrupción de menores

Héctor Parra enfrentó un proceso judicial por corrupción de menores contra su hija, Alexa Hoffman, siendo inicialmente sentenciado a 10 años y 6 meses. Sin embargo, su condena fue aumentada a 13 años y 10 meses al ser imputado también por abuso sexual a una menor, delito del que había sido absuelto en mayo de 2023. Tres Magistrados consideraron que este delito debía ser tomado en cuenta en su condena.

Condenan a Héctor Parra a 13 años y 10 meses

Héctor Parra enfrentó un proceso judicial por corrupción de menores contra su hija, Alexa Hoffman, y su condena fue aumentada de 10 años y 6 meses a 13 años y 10 meses. La resolución se dio a conocer el 15 de marzo después de una audiencia de apelación que tuvo lugar el 28 de febrero.

Denuncia contra Héctor Parra por su hija

En 2020, Parra fue acusado de abuso sexual por su hija, Alexa Hoffman, cuando era menor de edad.

“No quiero dar tantos detalles, pero era tocarme de maneras que un papá no lo hace, dormirse en bóxers conmigo y cuando me bañaba, le tenía que avisar cuando me salía para que él fuera a secarme, cosas que no son normales (…) Fue a los 12 o 13 años que dejé de verlo. Todo empezó desde que se separó de mi mamá. No podía confrontarlo porque me daban miedo sus reacciones (…) en las últimas ocasiones sí le llegué a quitar la mano y le dije que no me gustaba que me tocara, y él se molestaba mucho”, contó a la revista TVNotas.

¿Qué pasará con Héctor Parra?

Héctor Parra puede apelar la nueva sentencia, pero su defensa aún no ha decidido si presentará un nuevo recurso legal.

