Hermanos cruzan el Pacífico a remo y rompen récord mundial

Los hermanos escoceses Jamie (31 años), Ewan (33) y Lachlan (27) MacLean lograron lo que parecía imposible: cruzar el océano Pacífico a remo, sin apoyo externo, rompiendo un récord mundial al completar el viaje en 139 días. Partieron desde Lima, Perú, y llegaron a Cairns, Australia, recorriendo más de 14,000 kilómetros con una sola misión: desafiar sus límites y recaudar fondos para llevar agua potable a comunidades de Madagascar.

Su vieja duró 139 días, yendo desde Perú hasta Australia/AP |

“Fue la experiencia más aterradora de nuestras vidas”

Durante el trayecto, enfrentaron tormentas extremas y olas de más de 6 metros. En uno de los momentos más críticos, Lachlan fue arrastrado por una ola y lanzado al mar, quedando a la deriva en plena noche. “Fue la experiencia más aterradora de nuestras vidas”, confesó Ewan al diario The Times. Afortunadamente, el arnés de seguridad permitió su rescate. A bordo del bote “Rose Emily”, llamado así por su hermana muerta por complicaciones postparto y diseñado con tecnología de Fórmula 1, sobrevivieron a condiciones brutales comiendo alimentos deshidratados y durmiendo turnados.

Los hermanos no contaron con ninguna ayuda externa durante su travesía/AP |

Objetivo cumplido (y con causa social)

El equipo MacLean no solo rompió el récord de travesía del Pacífico en remo, superando los 159 días del ruso Fedor Konyukhov en 2014, sino que lo hicieron por una causa benéfica: reunir 1 millón de libras para proyectos de acceso al agua. Hasta el momento, han logrado más de 900 mil dólares y continúan recibiendo donaciones.

Al final el viaje sirvió para una buena causa en pro del medio ambiente/AP |

Sin motor, sin velas y sin miedo

La hazaña es aún más impresionante si se considera que no contaron con embarcaciones de apoyo, ni equipo externo, ni tecnología de navegación automática. Todo el trayecto fue realizado a puro remo y esfuerzo humano. “La mente es más fuerte que cualquier músculo”, dijo Jamie al finalizar.

