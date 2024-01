Horóscopos de Mhoni Vidente: Sus predicciones para la semana del 14 al 19 de enero

La vidente y astróloga Mhoni Vidente compartió los horóscopos de la semana que va del 14 al 19 de enero, dando a conocer sus predicciones para los 12 signos del zodiaco, aconsejándoles qué deben hacer para reinventarse y cuál es la manera en qué pueden hacer más dinero.

ARIES

Sigues teniendo esa buena racha, sigues teniendo esa abundancia, esa proyección hacia el futuro en este 2024. Tu mejor día de la semana será el martes. Te van a pagar un dinero que te debían, también te va a llegar un proyecto nuevo laboral, pero fíjate bien lo que estás firmando porque no toda la gente es de fiar. Tus números mágicos son el 09 y 27. Tu color el rojo y el blanco. Esta semana se solucionarán problemas que venías arrastrando. Tampoco dejes los estudios.

TAURO

Será una gran semana. Tu mejor día será el miércoles. Tendrás muchos logros, cerrarás contratos, recibirás dinero que te debían, te necesitas reinventar. Mídete al comer, no hagas tantos corajes y tampoco ses tan acelerado. Tus números mágicos son el 02 y 30. Tu color será el amarillo y naranja. Debes encontrar el propósito de vida. Hazte notar de todas las formas en cuestión laboral.

GEMINIS

No te detengas, sigue avanzando y no le hagas caso a los chismes, sé más centrado en tu vida. Tu mejor día es el lunes. Va a ser una semana de mucho trabajo, concéntrate y no desperdicies las oportunidades. Tus números mágicos son 03 y 20. Tu color el azul y el negro. Cambia de look. Podrás vender un auto, una casa o una propiedad de la que buscabas deshacerte. Cuida tu dinero y paga tus deudas.

CÁNCER

Son tiempos de madurar. Tu mejor día será el jueves. Tus números mágicos 21 y 25. Tu color el amarillo y naranja. Cuida tu saluda y fortalece tu lado espiritual. Te llegará una nueva oferta de trabajo si te dedicas a la comunicación, el diseño o temas comerciales. Necesitas ser constante y perseverante. No dependas de los demás.

LEO

Esta semana vas a brillar. Tu mejor día el lunes, pero toda tu semana será maravillosa, con nuevos proyectos, con dinero extra y gente te buscará para pedirte perdón. Tus números mágicos son el 12 y 29. Tu color es blanco y naranja. Vas a alcanzar tus metas, pero no tengas miedo. Tendrás un cambio de casa, ciudad o país.

VIRGO

No te límites en nada ni tengas miedo. Saldrás mucho de viaje. Tu mejor día será el viernes. Tus números mágicos son 13 y 17. Tendrás golpes de suerte en cuestión de juegos de lotería. Tu color rojo y naranja. Librate de las energías negativas y controla tus emociones. Deja ir amores, trabajos o situaciones que no eran para ti.

LIBRA

Calma, no pienses tanto las cosas. Busca retos para tu vida. Tu mejor día será el lunes. Tus números mágicos 15 y 28. Tu color amarillo y azul fuerte. Busca hacer actividad física para estar en movimiento. No tengas miedo de lo que piensen de ti las demás personas. Silencia tu mente porque a veces te juega en contra. Te llegará un dinero extra y tendrás ofertas laborales, proyectos nuevos.

ESCORPIO

Debes creerte que eres la persona más poderosa, un líder nato. Resolverás problemas legales y te recomendarán para un trabajo. Cuidado con los pleitos, no te enojes de la nada. Tu mejor día será el jueves. Tus números mágicos serán 01 y 28. Tu color azul y rojo intenso. Debes tener más imaginación. No es bueno decir tantas mentiras, sé más confiable. Pide un deseo y será cumplido casi inmediatamente. Tendrás mayor compatibilidad con tu pareja. Arregla tus problemas del pasado.

SAGITARIO

Son tiempos de crecer, de estar arriba. Tu mejor día será el viernes. Tus números mágicos 10 y 33. Resolverás una cuestión económica o legal que tenías pendiente. Tu color es verde y amarillo. Necesitas recargarte de energía. Te reconocerán en cuestiones laborales.

CAPRICORNIO

La suerte, la abundancia y la estabilidad están de tu lado. Tu mejor día será el martes. Tus números mágicos son 04 y 30. Tu color naranja y amarillo. Vienen nuevas oportunidades en cuestiones de crecimiento, viene un negocio que te dejará muchas ganancias. No prestes dinero.

ACUARIO

Son momentos de crecer. Necesitas ser muy consciente. Tu mejor día será el miércoles. Invierte en ti, no gastes en otras personas. Aprende a decir que no. Tus números mágicos 06 y 23. Tu color verde y naranja. Tienes que sanar el corazón y tu cuerpo. Piensa en el futuro. Te llegarán cambios positivos.

PISCIS

Son tiempos de tomar acciones y pensar en ti. Tu mejor día será el martes. Ya no pienses en el pasado. Tus números mágicos 22 y 31. Tu color verde y amarillo. Viene algo bueno a futuro. Debes pensar más en ti y no en las demás personas. Cuídate de enfermedades mentales.