Horóscopos del 14 al 20 de abril 2024: Predicción Mhoni Vidente

Mhoni Vidente, astróloga y tarotista mexicana, comparte su horóscopo semanal para cada signo del zodiaco, destacando los números mágicos, días y colores de la suerte. Conocida por sus acertadas predicciones, también revela el mensaje de la carta de la semana y consejos de las cartas españolas.

Hóroscopos de la semana

Aries

En este momento de celebración de cumpleaños, les deseo buena suerte y abundancia continua. Encuentren la claridad, la solución y la estabilidad necesarias para su crecimiento personal. Les insto a prestar atención a nuevas oportunidades laborales y cambios en su carrera; eviten discusiones, peleas o confrontaciones con cualquier persona. Avancen hacia adelante. Pronto recibirán propuestas laborales emocionantes y podrían ser invitados a un viaje corto. Además, tendrán la suerte de recibir un dinero extra. Les animo a realizar cambios en su vida, comprar cosas que deseen y disfrutar de la abundancia para sentir que están progresando económicamente. También pueden recibir contactos del extranjero relacionados con negocios. Recuerden que todo lo que hagan, háganlo con pasión. Sean inteligentes al enfrentar los desafíos y controlen su temperamento. Además, pueden esperar un regalo inesperado. Si están en una relación de pareja, podría haber un embarazo en el futuro, lo que traerá una expansión en su vida amorosa. Si alguien les regaña, tómelo como una oportunidad para mejorar y hacer las cosas correctamente, tal como ustedes son capaces de hacerlo. Mantengan buenos hábitos en su vida diaria.

Tauro

Semana de intensa actividad laboral y escolar, con reuniones importantes y proyectos en marcha. Se aconseja concentración, control del temperamento y cuidado ante posibles traiciones. Se recomienda invertir de manera inteligente y no apresurarse. Se prevé un rompimiento amoroso, se aconseja mantener la calma y pensar antes de actuar. La constancia permitirá alcanzar el éxito.

Géminis

Semana de acción y crecimiento, momento de reinventarse y dejar atrás problemas familiares. Posibilidad de reconocimientos laborales y ascensos. Se aconseja mantener buenos hábitos y no prestar atención a chismes. Es tiempo de transformar la vida hacia lo positivo y dejar atrás lo que hace daño. En la pareja, estabilidad y posible embarazo. Se resuelven problemas legales y se sugiere purificar la mente y dejar atrás problemas familiares. Posibilidad de cambio de ciudad o país.

Leo

Tiempo de estar arriba, de empezar a crecer, de poner atención. Semana de éxito, logros, de pagar deudas y de sanar económicamente. Sus jefes los ven con buenos ojos, enfóquense en lo que quieren y manden energía en ese sentido. Semana de arreglar asuntos legales. Es importante empezar a ver qué harán en su cumpleaños. Dos golpes de suerte. Controlen emociones, no sean tan impulsivos para evitar problemas. Proyectos laborales con el exterior. Los busca un amor del pasado: vean si regresan o no.

Virgo

La semana trae suerte en juegos de azar, oportunidad de pagar deudas y mayor abundancia. Es momento de crecer sin límites, aprender cosas nuevas y atreverse a crecer económicamente. Se aconseja cuidarse de enemigos ocultos, no prestar dinero y pensar en comprar cosas importantes con el dinero extra. También se recomienda tener paciencia, confianza y estabilidad en las relaciones de pareja.

Libra

El Arcángel Miguel les brindará estabilidad, crecimiento y abundancia. Comprométanse a ser mejores en todos los aspectos y a ser líderes. Busquen una compensación económica en el trabajo para estar más estables. Ayuden a su familia y aprovechen un viaje corto. Experimentarán un nuevo despertar de energía positiva, nuevos proyectos laborales y reconocimiento en el trabajo. Eviten prestar dinero, ahorren, mantengan buenos hábitos y inviertan en ustedes mismos. En caso de estar en pareja, eviten exagerar, dramatizar o investigar problemas.

Escorpio

Capacidad, fortaleza y decisión. La fortuna está de su lado: aprovechenla. Gestionan trámites de visados o pasaportes, legales o educativos. Sean más cuidadosos al expresarse: sus palabras pueden ser utilizadas en su contra. Sean más cautos y eviten hablar en exceso. Estabilidad en el trabajo. Son objeto de envidia. Modere su tono al hablar. Posibilidad de obtener ingresos adicionales por deudas pasadas. Si tienen pareja, podrían estar esperando un embarazo.

Sagitario

Semana de abundancia, estabilidad y crecimiento. Enfoquémonos en el presente y vayamos paso a paso hacia nuestras metas. Mantengamos nuestros planes en privado para evitar energías negativas. Posibilidad de nuevas oportunidades laborales o de negocio. Recibiremos dinero que nos debían y resolveremos temas legales pendientes. Seamos cuidadosos con nuestras relaciones, a veces nuestra pareja puede ser nuestro peor enemigo. Evitemos chismes y seamos más inteligentes en nuestras interacciones. Mantengamos buenos hábitos y abramos nuestra mente a nuevos propósitos. Si queremos mudarnos a otro país, es el momento adecuado. Todo lo que iniciemos se dará sin problemas.

Capricornio

La semana será de mucho trabajo y logros en temas de pasaporte y visa. Se aconseja no confiar demasiado en amistades o pareja y no prestar nada. Se recomienda ser discretos sobre el futuro para evitar envidias. En pareja, pueden haber pleitos, celos e inseguridad. Se aconseja no dejar de estudiar y no hacerse cargo de problemas ajenos.

Acuario

Semana de concentración en cuestiones laborales y del hogar, momento de crecimiento económico y avanzar sin depender de nadie. Reuniones laborales y nuevos proyectos en camino. Se recomienda ser cuidadosos en los negocios y buscar oportunidades por cuenta propia. Posibilidad de recibir una comunicación importante y una oferta de trabajo. Se sugiere viajar, conocer gente nueva y no permitir que nadie limite sus metas. Posibilidad de venta de algo y llegada de dinero. En el ámbito sentimental, posibilidad de embarazo. Importante poner al día trámites pendientes.

Piscis

Continúen avanzando sin temor; están progresando. Están dejando atrás el pasado; están evolucionando y aumentando su amor propio: están siendo decididos. Esta semana es de auto-reconocimiento, de ser conscientes de sus habilidades. El jueves será un día con una energía especial en cuanto a cambios laborales y nuevos proyectos. También habrá ingresos adicionales. Si tienen una persona en su vida que ya no les aporta nada, es momento de cortar esa relación para seguir adelante. Confíen en su intuición y no busquen opiniones ni consejos, son muy buenos en eso. Personas del pasado pueden intentar contactarlos porque fueron felices con ustedes: corten la comunicación y sigan avanzando. Manténganse jóvenes y positivos; hagan ejercicio para liberar el estrés. Si están en pareja, puede haber un embarazo en camino.

