La TikToker Bella Dueñas revela que la llevó a mostrarse "poseída"

Bella Dueñas rompe el silencio tras meses de incertidumbre por el cambio radical en sus redes sociales, donde pasó de publicar contenido sobre cabello a mostrar supuestas posesiones demoníacas. Finalmente, revela la razón detrás de esta transformación.

Bella Dueñas revela porque se mostraba "poseída" en redes

La pelirroja reveló valientemente a través de su cuenta oficial de TikTok que las críticas en redes sociales la llevaron a fingir la posesión. Según sus declaraciones, todo comenzó un día en el que salió a tomar un café en una plaza cercana y varios de sus seguidores le pidieron una foto.

“El día que ya perdí el control por completo (...) me impactó muchísimo, un día fui a un centro comercial y estaba tomándome un café, literal solo lo estábamos comprando y ya me iba a ir, y las personas que me cuidan cuando salgo (por varias cosas que han pasado) estaban ocupados cuidando a ciertas personas, no sé en qué momento una mujer me dice, mientras me tomaba la foto con otra chava, me dice: “Ay no te vayan a cortar el pelo”. Reveló la influencer.

Manifestó su sorpresa al enterarse de esta noticia y al regresar a su hogar, se percató de que alguien le había cortado un mechón de su cabello.“Me doy cuenta que me había cortado un mechón de pelo”, sentenció.

Después de esto, manifestó que empezó a utilizar pelucas en público con el fin de proteger su cabello de posibles cortes, al mismo tiempo que ocultaba su figura debido a comentarios que le generaban inseguridad. Esta conducta provocó un cambio en su actitud, que fue notado por las personas cercanas a ella.“No era normal”.

Por último, expresó su gratitud hacia aquellos que la respaldaron a pesar del contenido peculiar que solía compartir y declaró su intención de cesar la publicación de ese tipo de videos debido a su mejoría actual.

“Les agradezco mucho a todas las personas que me siguen apoyando, he tratado de ya no hacer contenido raro, porque si me siento un poco mejor y voy a echarle ganas, voy a seguir recibiendo ayuda y pues muchas gracias, aquí vamos a seguir mientras se pueda (...) los quiero mucho, gracias”, finalizó.

¿Quién es Bella Dueñas?

La creadora de contenido de Monterrey es una influencer con una carrera en odontología que descubrió su pasión por las redes sociales. Practica Taekwondo desde pequeña y comparte contenido sobre maquillaje, belleza y cuidado del cabello. Destaca por su largo cabello pelirrojo y su afición por el cosplay. Con 1,3 millones de seguidores en Instagram, es una figura destacada en las redes sociales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BAD BUNNY PUBLICA FOTO EN CORSET Y EN CALZONCILLOS: "NO PUEDO RESPIRAR"