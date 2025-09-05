Hoy No Circula: ¿Qué autos NO circulan el sábado 06 de septiembre de 2025 en CDMX y EDOMEX?

Las restricciones del programa Hoy No Circula se aplican todos los días, dependiendo del calendario oficial

Laura Reyes Medrano
5 de Septiembre de 2025
Hoy No Circula: ¿Qué autos NO circulan el sábado 06 de septiembre de 2025 en CDMX y EDOMEX?
Todos los días te informamos los datos de los vehículos que no pueden circular | iStock

Este sábado 06 de septiembre, el programa Hoy No Circula Sabatino limita la circulación de diversos vehículos en la Zona Metropolitana del Valle de México, abarcando a la Ciudad de México y 18 municipios del Estado de México, aplica de 5:00 a 22:00 horas.

Recuerda respetar el programa "Hoy No Circula" para evitar multas/ iStock
¿Qué autos NO circulan el sábado 06 de septiembre?

-Autos con holograma 1 y placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7, 9).

-Vehículos con holograma 2, sin importar el número final de su placa.

-Placas foráneas, sin importar holograma ni terminación.

¿Quiénes están exentos?

-Autos con holograma 00 y 0, que suelen ser nuevos o de bajas emisiones.

-Vehículos eléctricos o híbridos, exentos para fomentar tecnologías limpias.

-Autos con holograma 1 y placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6, 8).

Tu mismo puedes corroborar que día circula o no tu vehículo tanto en la CDMX o en el Edomex. / RS
¿De cuánto es la multa por no cumplir el Hoy no circula?

En caso de que un vehículo circule en día que no le toca, puedes ser acreedor a una multa que va de 20 a 30 UMAs (Unidad de Medida y Actualización), que en pesos serían entre 2 mil 075 pesos a 3 mil 113 pesos.

¿Cómo sé si mi vehículo circula?

Tu mismo puedes corroborar que día circula o no tu vehículo tanto en la CDMX o en el Edomex, entrando a http://hoynocircula.cdmx.gob.mx/ donde sólo con ingresar el número de tu holograma o el último dígito de la placa, tendrás la información incluso hasta seis o 12 meses.

El programa es una iniciativa para reducir la contaminación en la capital. | iStock
¿En qué municipios del Edomex es válido el Hoy no Circula?

Atizapán de Zaragoza
Coacalco de Berriozábal
Cuautitlán
Cuautitlán Izcalli
Chalco
Chicoloapan
Chimalhuacán
Ecatepec de Morelos
Huixquilucan
Ixtapaluca
La Paz
Naucalpan de Juárez
Nezahualcóyotl
Nicolás Romero
Tecámac
Tlalnepantla de Baz
Tultitlán
Valle de Chalco

 

 

