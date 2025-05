“Hurry Up Tomorrow”: Fecha de estreno en México y por qué todos hablan de la película de The Weeknd

Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, hizo su gran regreso a la alfombra roja durante la premiere mundial de Hurry Up Tomorrow, celebrada en Nueva York. El evento deslumbró con la presencia de grandes figuras como Jenna Ortega y Barry Keoghan, co-protagonistas del filme, además del director Trey Edward Shults y el guionista Reza Fahim. La expectativa por esta cinta ha crecido en redes sociales, alimentada por los primeros avances y su intrigante propuesta de suspenso psicológico.

Un after party al ritmo de The Weeknd

La celebración no terminó en la alfombra. Tras la función, The Weeknd se convirtió en el DJ del exclusivo after party en el Standard Hotel de Nueva York. Allí, compartió con sus invitados especiales, entre ellos su pareja Simi Khadra, Rauw Alejandro, Metro Boomin y Lil Baby. Los asistentes disfrutaron de una noche animada, con música seleccionada por el propio artista y shots cortesía de la casa.

De qué trata Hurry Up Tomorrow

Aunque gran parte del guion se mantiene en secreto, se sabe que la trama gira en torno a un músico atormentado por el insomnio, quien entra en una espiral nocturna que lo lleva a conocer a una misteriosa mujer que sacude todo lo que creía saber sobre sí mismo. El resultado es un thriller psicológico alimentado por la intensidad emocional de la música de The Weeknd, quien además participó como co-guionista.

¿Cuándo se estrena en México?

Luego de su debut en Estados Unidos el 16 de mayo, Hurry Up Tomorrow tendrá su estreno en México el jueves 29 de mayo, en salas seleccionadas. La cinta llegará bajo el sello de A24, y se espera que tenga funciones limitadas en Cinépolis y Cinemex, con posibilidad de funciones especiales en salas VIP y festivales de cine locales.

Un proyecto que conecta con su discografía

Lo más fascinante es que el guion está inspirado en la propia carrera de The Weeknd. Su universo musical se traslada ahora al cine con una narrativa que mezcla oscuridad, introspección y deseo, elementos característicos de sus álbumes más icónicos como After Hours y Dawn FM.

