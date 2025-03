Incendio en un club nocturno en Macedonia del Norte causa la muerte de 51 personas y más de 100 heridos

Un incendio masivo arrasó un club nocturno sobrepoblado en Macedonia del Norte el domingo, matando a 59 personas e hiriendo a 155 en una caótica escapatoria durante un concierto en vivo. La tragedia atrajo mensajes de apoyo de todo el mundo, pero centró la atención nacional en la corrupción en el pequeño país balcánico, mientras las autoridades detenían a 15 personas.

El incendio, que se produjo antes del amanecer en la ciudad oriental de Kocani, dejó muertos y heridos principalmente entre jóvenes debido a quemaduras, inhalación de humo y una estampida en el desesperado intento de alcanzar la única salida del edificio, indicaron funcionarios. Personas tan jóvenes como de 16 años estaban entre los heridos, añadieron.

El incendio, que se produjo antes del amanecer en la ciudad oriental de Kocani, dejó muertos y heridos principalmente entre jóvenes. / AP |

Videos mostraron pirotecnia brillante en el escenario golpeando el techo, seguidos de escenas de caos dentro del club, con jóvenes corriendo a través del humo mientras los músicos les instaban a escapar lo más rápido posible.

“Incluso intentamos salir por el baño pero encontramos barrotes (en las ventanas)”, relató Marija Taseva, de 19 años, a The Associated Press, describiendo el incendio que estalló después de ver a un grupo pop local en el Club Pulse. “De alguna manera logré salir. Caí por las escaleras y me pisotearon. ... Apenas sobreviví y apenas podía respirar”.

El ministro del Interior, Panche Toshkovski, declaró que 15 personas habían sido detenidas para ser interrogadas después de que una inspección preliminar revelara que el club operaba sin una licencia adecuada. Afirmó que el número de personas dentro del club era al menos el doble de su capacidad oficial de 250.



“Tenemos motivos para sospechar que hay soborno y corrupción en este caso”, comentó a los periodistas sin dar más detalles.

Las condolencias llegaron de líderes de toda Europa, así como de la oficina del papa Francisco, quien ha estado hospitalizado durante un mes por una neumonía doble.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, también enviaron mensajes de apoyo. “Deseo una pronta recuperación a los heridos. Ucrania llora junto a nuestros amigos (norte) macedonios en este triste día”, escribió Zelenskyy en una publicación en X.

Funcionarios del Ministerio de Salud afirmaron que el gobierno había aceptado ofertas de asistencia de varios países vecinos, incluidos Bulgaria, Grecia, Serbia y Turquía, donde se estaban haciendo preparativos para recibir a pacientes con lesiones graves. Paramédicos de Serbia y Bulgaria también viajaron a Macedonia del Norte para ayudar con el esfuerzo local.

En la ciudad griega de Tesalónica, tres personas con quemaduras severas de 25, 25 y 19 años estaban siendo tratadas en un hospital civil, con una de ellas sometiéndose a cirugía, dijeron las autoridades de salud. Sus condiciones son críticas.

A lo largo del domingo, familiares se reunieron frente a hospitales y oficinas de la ciudad en Kocani, a unos 115 kilómetros (72 millas) al este de la capital, Skopie, suplicando a las autoridades por más información. El residente Dragi Stojanov fue informado de que su hijo Tomce, de 21 años, había muerto en el incendio.

“Era mi único hijo. Ya no necesito mi vida. ... 150 familias han sido devastadas”, manifestó. “Niños que quedaron irreconocibles. Hay cadáveres, solo cadáveres dentro (del club). ... Y los jefes (jefes de la mafia), solo metiendo dinero en sus bolsillos”.

El incendio es la peor tragedia en la memoria reciente que ha sufrido la nación . / RS |

En Skopie, los funcionarios señalaron que los heridos fueron trasladados a hospitales de todo el país, muchos siendo tratados por quemaduras severas e inhalación de humo. El esfuerzo estaba siendo asistido por múltiples organizaciones de voluntarios.

El incendio es la peor tragedia en la memoria reciente que ha sufrido la nación sin salida al mar, cuya población es de menos de dos millones, y el último en una serie de incendios mortales en clubes nocturnos alrededor del mundo.

La presidenta Gordana Siljanovska-Davkova visitó a las víctimas de quemaduras en un hospital en Skopje y habló con padres que esperaban afuera del edificio.

“Es terrible ... difícil de creer cómo sucedió esto,” expresó con la voz entrecortada por la emoción. “Debemos dar a estos jóvenes el valor para continuar”.

El primer ministro Hristijan Mickoski declaró el domingo por la noche que había sido “el día más difícil de mi vida,” añadiendo que el país debe derrotar a la corrupción.

“Entré en política para cambiar algo. Me encontré con un sistema profundamente corrupto que ha sido creado y alimentado durante décadas, que incluye a personas de todos los partidos, de todos los perfiles. Si ese sistema no colapsa, este país nunca existirá,” sostuvo en un comunicado.

El incendio causó que el techo del edificio de una sola planta se colapsara parcialmente, revelando los restos carbonizados de vigas de madera y escombros. La policía acordonó el lugar y envió equipos de recolección de pruebas en una operación que también involucraba a fiscales estatales.

La pirotecnia ha sido a menudo la causa de incendios mortales en clubes nocturnos, incluido el del club Colectiv en Bucarest, Rumania, en 2015, en el que murieron 64 personas.

El incendio causó que el techo del edificio de una sola planta se colapsara parcialmente. / RS |

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EE.UU. ampliará el muro fronterizo con México, según Kristi Noem