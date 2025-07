Incluye Pulp frutas de temporada enriquecidas con vitaminas

El verano es la temporada perfecta para disfrutar de momentos en familia y también para experimentar en la cocina; no obstante, también es sinónimo de calor.



Dichas condiciones, obligan a grandes y pequeños por igual a buscan diferentes tipos de bebidas para refrescarse, tales como aguas frescas, gaseosas, jugos y néctares.



En este último segmento es en donde destaca Pulp, la marca de jugos con pulpa de fruta natural que pertenece a la familia de bebidas de AJEMEX, la cual se ha convertido en una de las predilectas de los pequeños mexicanos.



De deliciosos y variados sabores, Pulp se ha consolidado en el mercado mexicano no solo por su contenido con 30% más pulpa de fruta, sino porque su fórmula también está enriquecida con vitaminas C, B6 y B12, cualidades que seducen a las exigentes mamás mexicanas, quienes optan por una óptima opción para sus pequeños.



De acuerdo con estudios recientes, consumir jugos naturales puede mejorar la digestión y proporcionar energía, algo esencial durante los días calurosos de verano.



Además, según la empresa de investigación de mercado e inteligencia de negocios Informe de Expertos, el mercado de jugos de frutas alcanzará una tasa de crecimiento anual compuesta del 5.2% entre 2024 y 2032.



Por ello, en dicho contexto, existen diversas ideas de recetas fáciles y rápidas que pueden ser replicadas por las mamás mexicanas para satisfacer el apetito y apagar el calor que puedan experimentar sus pequeñas en este verano.



¿Por qué limitarse a los sabores y mezclas tradicionales cuando se puede echar a volar la imaginación?



Desde batidos hasta paletas heladas, no hay excusa para que este verano los niños se puedan refrescar con cualquier alimento rico y divertido que contenga los sabores variados de Pulp.



De fácil y divertida preparación, lo mejor de todo, es que las recetas para este verano pueden utilizar los jugos de la multinacional latina como base para novedosos y refrescantes bebidas y alimentos, los cuales no solo sean del gusto de los pequeños, sino que tampoco representen una dificultad de preparación para las mamás.



Y ¿por qué no? que también puedan ser disfrutados por los mayores.



Por ello, Pulp y AJEMEX apuestan a convertirse en la solución complementaria a la alimentación que las mamás demandan y a ser el sabor predilecto de los más pequeños.

