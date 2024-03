Influencer argentino quedó sorprendido por la variedad de productos que hay en los supermercados de México

En redes sociales se volvió vira el video de un influencer argentino, quien con una enorme sorpresa 'descubrió' todos los productos que hay en un supermercado mexicano, desatando cualquier cantidad de burlas y críticas en su contra.

Desde hace unos días el tiktoker Vacofran compartió con sus seguidores que realizaría su primer viaje en avión, teniendo como destino la Ciudad de México, en donde aprovechó para ir al Estadio Azteca el pasado fin de semana y ver el partido entre Cruz Azul y Chivas, pues resultó ser hincha del Rebaño y del delantero Javier 'Chicharito' Hernández.

Sin embargo, lo que se volvió tendencia en redes sociales fue el video que grabó desde un supermercado mexicano, pues quizá por la crisis económica que se vive en Argentina, se sorprendió de los productos que podía ver en cada pasillo, pese a que son los habituales que se suele haber en cualquier tienda.

“Es como si estuviera en un sueño boludo. Mira todos los cereales que hay. Tienen de churros, de Kitkat, de Nesquik. Los takis que hay, las golosinas que hay en este estante, esto es increíble boludo. Yo no entiendo por qué en Argentina no hay estas cosas.

“El que tenga miedo a morir, que no nazca, boludo, que cosas impresionantes venden acá en México. Miren la variedad de helados, yogurt, comida chatarra, hasta waffles de distintos sabores”, fueron algunos de los comentarios que se escuchó decir a Vacofran.

Usuarios se burlan de tiktoker argentino tras su visita a supermercado mexicano

El video, que ya suma más de 2.3 millones de vistas, generó cualquier cantidad de reacciones, la mayoría en tono de burla, pues muchos de sus seguidores respondieron con sarcasmo a su sorpresa de lo que hay en una supermercado de México.

“Ahora necesito ver un supermercado de Argentina, pensé que eran iguales”; ¡Cuando vaya a un City Market ya me imagino cómo va a quedar”; “Yo bien harta de ir al Waltmart y quejarme que no hay nada”; “Aquí en México eso es normal, no me imagino la situación en otros países”, fueron algunas de las respuestas destacadas al video del influencer argentino.

