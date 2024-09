Instagram 2024: Así puedes ocultar una historia o publicación a un contacto sin bloquearlo

Instagram es una de las principales redes sociales, donde millones de personas interactúan diariamente. Si deseas ocultar tu actividad a un usuario sin bloquearlo, puedes limitar su acceso a tus historias, publicaciones y reels, así como restringir sus mensajes y comentarios.

¿Cómo ocultar las historias de Instagram?

Ocultar una historia en Instagram es muy fácil. Solo sigue estos pasos: primero, abre la app y toca en la esquina superior izquierda donde dice “Tu Historia”.

Luego, ve a la tuerca en la esquina superior derecha. Si lo hiciste bien, estarás en “Configuración de la cámara”. Ahí, selecciona “Historia”.

Verás la opción que dice “Ocultar historia a”. Ábrela y busca el perfil de la persona que quieres excluir. Cuando lo encuentres, presiona listo y ¡listo! Esa persona ya no podrá ver tus historias hasta que decidas cambiar la configuración.

¿Cómo ocultar las publicaciones de Instagram?

El proceso para publicar es un poco diferente. Primero, ve a la pantalla principal de Instagram y toca el ícono de más que está en el centro, en la parte inferior, donde dice "nueva publicación".

Luego, elige la foto o video que quieres subir. Puedes editarlo o simplemente subirlo tal cual. En el último paso antes de publicarlo, podrás decidir quién puede verlo. Desliza y verás la opción "Público", que por defecto está configurada para "Todos".

Además, Instagram te da la opción de hacer publicaciones solo para tus "Mejores Amigos". Si quieres ocultar la publicación de alguien, solo asegúrate de que no esté en tu lista de "Mejores Amigos".

¿Cómo saber si alguien me bloqueo de Instagram?

Para saber si alguien te bloqueó en Instagram, puedes buscar su perfil. Si no puedes encontrarlo, es posible que te haya bloqueado. También puedes intentar ver sus comentarios en publicaciones de amigos mutuos; si no aparecen, es otra señal. Además, si antes podías ver sus historias y ya no puedes, esto también indica un posible bloqueo. Sin embargo, ten en cuenta que la persona podría haber cambiado su nombre de usuario o eliminado su cuenta.

¿Se puede restringir una cuenta de Instagram?

Sí, se puede restringir una cuenta de Instagram. Esta función permite limitar la interacción de un usuario sin bloquearlo completamente. Al restringir a alguien, sus comentarios en tus publicaciones solo serán visibles para ellos, y no recibirás notificaciones de sus mensajes directos. Además, puedes revisar sus comentarios y decidir si deseas hacerlos visibles. Esta opción es útil para gestionar interacciones no deseadas de manera discreta.

