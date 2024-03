¡Intenta no llorar! Ricardo Casares revela emotivo mensaje que había dejado a su familia en caso de morir

Ricardo Casares ya está de vuelta en el programa Venga la Alegría luego de recuperarse de un infarto que sufrió hace unas semanas, justo minutos antes de entrar al aire, sin embargo, el conductor sigue con el sentimiento a flor de piel al revelar el conmovedor mensaje que había dejado a su familia en caso de morir.

Desde el pasado lunes el conductor se reintegró al programa matutino de TV Azteca, teniendo una emotiva bienvenida por parte de sus compañeros, algunos de los cuales le salvaron la vida prácticamente, como Patricio Borghetti, quien fue el primero en asistirlo cuando Ricardo Casares comenzó a sentir dolor en un brazo y alertó para que se lo llevaran a un hospital que está cercano a la televisora.

¿Cuál fue el mensaje de Ricardo Casares a su familia?

Esta vuelta al trabajo también incluyó una entrevista en el programa Ventaneando de Pati Chapoy, en donde Ricardo Casares relató cómo fueron esos momentos en los que sufría un infarto y creía que su muerte estaba cerca.

“Cuando creí que el tiempo se me acababa, pensé en la gente con la que he sido feliz (...) Llegando a urgencias yo le pedí a alguien que si algo me pasaba, que le dijera a mi familia que he sido muy feliz, yo pensaba en ellos, que había tenido una vida muy feliz y que no me lloraran mucho”, comentó un conmovido Casares, a quien le fue practicado un cateterismo para seguir viviendo.

