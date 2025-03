iOS 18.4 Beta 2 ya está disponible para iPhone: ¡descubre los nuevos emojis, Apple Intelligence y más funciones!

Apple ha lanzado la beta 2 de iOS 18.4 para desarrolladores, que incluye nuevos emojis, mejoras en el control de notificaciones inteligentes y funciones de Apple Intelligence en español. Esta actualización promete ser interesante, con cambios y mejoras para desarrolladores, y estará disponible pronto para los usuarios de la beta pública.

Nuevas funciones de iOS 18.4 Beta 2

Apple ha lanzado ocho nuevos emojis en la segunda versión de prueba de iOS 18.4. Entre ellos destaca el emoji de una cara cansada con ojeras. Además, se incluyen otros siete emojis: una huella dactilar, un árbol sin ramas, un rábano, un arpa, una pala y una mancha de pintura. Esta actualización cumple con las expectativas de incluir nuevos emojis.

Entre las nuevas funciones se destacan 7 emojis nuevos. / Emojipedia |

Con iOS 18.4, Apple ha introducido notificaciones prioritarias en iPhone, una función que utiliza inteligencia artificial para resaltar mensajes importantes de contactos seleccionados. Los usuarios ahora pueden elegir qué aplicaciones tienen prioridad en las notificaciones. Además, Visual Intelligence, que analiza lo que se ve a través de la cámara, ha llegado a los iPhone 15 Pro y 16e, permitiendo describir objetos o buscar información en internet, y se ha mejorado con un nuevo "botón de silencio" en el botón de acción.

El Centro de Control ha sido mejorado en la nueva beta, incorporando una sección de Apple Intelligence que permite opciones como Escribir a Siri, Hablar con Siri y activar o desactivar Visual Intelligence de forma sencilla.

La beta de iOS 18.4 introduce cambios menores, como la opción de pausar descargas en la lista de actualizaciones de la App Store, mejoras en la app Atajos para ajustar configuraciones de aplicaciones como Maps y Safari, y una mejor organización en la sección de "Eliminadas recientemente", permitiendo borrar o recuperar todas las fotos con un solo toque.

El Centro de Control ha sido mejorado en la nueva beta, incorporando una sección de Apple Intelligence. / X |

Modelos de iPhone compatibles con iOS 18.4 beta 2

iPhone 16, 16 Pro, 16 Plus y 16 Pro Max.

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro y 15 Pro Max.

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro y 14 Pro Max.

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro y 13 Pro Max.

iPhone SE (2022) y SE (2020).

Para instalar la versión beta de iOS 18.4, debes estar registrado en el Programa de Desarrolladores de Apple. Inicia sesión en developer.apple.com, luego en tu iPhone ve a Ajustes > General > Actualización de software, selecciona "Actualizaciones beta" y elige "iOS 18.4 Developer Beta" para descargar e instalar. Ten en cuenta que al ser una versión beta, puede haber errores y problemas de estabilidad, por lo que se recomienda hacer una copia de seguridad antes de actualizar.

Al ser una versión beta, puede haber errores y problemas de estabilidad. / X |

