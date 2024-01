Jennifer López enciende las redes sociales ¡Entérate!

Jennifer Lopez subió la temperatura de las redes sociales. Y es que la llamada Reina del Bronx compartió una fotografía en sus historias de Instagram, donde aparece con un diminuto bikini mientras se baña bajo una regadera, esto es parte del video de la canción 'Can't get enough' la cual grabó con Big Latto.

Y aunque causó sorpresa y halagos por su figura, la actriz y cantante de 54 años comparte constantemente ese tipo de imágenes en sus redes sociales. Incluso JLo ha subido a sus redes fotos en las que aparece con cualquier tipo de ropa, en diversos eventos, así como algunas con y sin maquillaje, por lo que Lopez le muestra a sus seguidores la seguridad que le caracteriza y cómo es su día a día.

En el video 'Can't get enough', Lopez hizo varias escenas, y entro otras, aparece en bata de dormir acostada en una cama, así como en el bikini negro con el que se le ve en la imagen.

Jennifer Lopez ha compartido 831 fotografías en su cuenta de Instagram, de las cuales no todas son en bikini o ropa interior, ya que este tipo de contenido lo sube en las historias de esta red social.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MUERE TINA GALINDO, PRODUCTORA DE TEATRO