Johnny Depp rompe el silencio: “Me sentí rechazado, descartado, cancelado”

Johnny Depp habló abiertamente sobre uno de los momentos más difíciles de su carrera: su salida abrupta de la saga Animales Fantásticos. En una reciente entrevista con The Telegraph, el actor reveló que Warner Bros. le pidió su renuncia tras perder una demanda por difamación contra el diario The Sun en 2020, lo que interpretó como un intento por sacarlo de la industria.

“Me sentí rechazado, descartado, cancelado”, declaró Depp, quien fue reemplazado por Mads Mikkelsen en Los secretos de Dumbledore (2022). Aunque años después ganó el juicio por difamación contra su exesposa Amber Heard, el daño ya estaba hecho. “Me pidieron que dimitiera en pleno rodaje. No me despidieron directamente, pero fue lo mismo”, relató.

¿Qué ha hecho Johnny Depp desde entonces?

A pesar de todo, el actor no piensa detenerse. Depp se enfocó en proyectos personales:

Dirigió la cinta Modi, protagonizada por Al Pacino

También fue parte del elenco de Jeanne du Barry, presentada en Cannes en 2023

Actualmente trabaja en la cinta Day Drinker, dirigida por Marc Webb y protagonizada junto a Penélope Cruz

Tras años de juicios y controversias, Depp insiste en seguir adelante: “No tengo remordimientos. Estoy de vuelta”.

¿Qué pasará con la saga Animales Fantásticos?

Desde la salida de Depp y la baja recepción de la tercera entrega, Warner Bros ha dejado en pausa la franquicia. Actualmente no hay planes confirmados para una nueva película, aunque el universo mágico sigue expandiéndose con la serie de Harry Potter en desarollo por HBO.

