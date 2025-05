Joven agredido por vender fruta pide justicia pacífica tras ataque y quema de casa de agresores

El joven que se hizo viral, desgraciadamente, por ser agredido por una familia que le pedía retirar su puesto de frutas del lugar donde lleva más de 8 años vendiendo, pidió a la gente que lo apoya a que no genera más violencia.

Sus palabras vienen tras el ataque que recibieron sus agresores en Tehuacán, Puebla, a quienes les quemaron su casa y negocio por el abuso que cometieron contra Misael Galván, de 23 años, mejor conocido como ‘El Piñas’.

'El Piñas' ya lleva 8 años vendiendo su fruta en el mismo lugar / Redes Sociales|

Los agresores podría ser ahora las víctimas

El vendedor de frutas dijo que si continúan agrediendo a sus atacantes podrían ser ahora ellos las víctimas de violencia, por lo que hizo un llamado de paz ya que su caso está ante las autoridades.

“Los que me vayan a apoyar que lo hagan pacíficamente, no generando más violencia porque eso entorpece la investigación y puede hacer que las víctimas ahora sean los agresores. Entonces les pido de la manera más atenta que si van a ayudarme sea de forma pacífica”, remarcó.

El vendor de fruta fue agredido por una familia / Redes Sociales|

Miguel busca regresar a trabajar

El negoció de venta de fruta lo comenzó la mamá de Miguel, posteriormente él se quedó al frente, pero empezó a tener problemas con las personas que lo agredieron porque ya no lo querían vendiendo frente al negocio que ellos también tenían, pero ahora la prioridad para el joven agredido es regresa a trabajar.

“Solo busco salir adelante, ya llevamos como 8 años en ese lugar y sincera menté no es fácil emprender ni mucho menos mantenerte solo. Pido justicia para que a ningún joven le pase lo que me pasó, quiero pensar que los jóvenes son el futuro de México, quiero pensar que la gente quiere jóvenes de bien y no a delincuentes, que como estás acciones de esta familia van creando a una sociedad de jóvenes que a falta de empatía y opta por delinquir”, expuso.

Miguel confía en que las autoridades detengan a sus agresores / Rede Sociales|

