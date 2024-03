Julión Álvarez y Alfredo Olivas realizaron la exitosa gira "Prófugos del Anexo" en 2024. Durante un concierto en Chihuahua, estado con una ley que prohíbe la interpretación de narcocorridos los cantantes olvidaron la restricción y tuvieron que renunciar a una millonaria cifra por interpretar el tema "El malo de Culiacán".

Narcocorridos prohibidos en Chihuahua

En redes sociales se difundió un video en el que Julión Álvarez y Alfredo Olivas comienzan a cantar "El malo de Culiacán", pero Álvarez detiene la interpretación y se disculpa con el público por no poder cantar ese tema.

“Espérenme tantito ... Somos borrachos pero no irrespetuosos. Entonces, y de verdad lo decimos, con mucho respeto: no nos acordamos que aquí no podemos cantar corridos. Se nos olvidó. Pedimos públicamente y ante todos ustedes una disculpota” expresó.

El público anima a Julión Álvarez a terminar el corrido y él responde con una broma. “Se nos fue el rollo. Ahora, si ya nos van a cobrar la multa, pues nos la echamos”

A pesar de generar risas, los intérpretes continúan con la presentación sin abordar un comentario que podría tener consecuencias serias, ya que habían depositado una gran cantidad de dinero al gobierno municipal de Chihuahua antes de su actuación.

La multa que podrían pagar Julión Álvarez y Alfredo Olivas

Pedro Oliva, subdirector de Gobernación Municipal de Chihuahua, confirmó que Julión Álvarez y Alfredo Olivas realizaron el pago de un depósito de 705 mil 705 pesos para su concierto en la ciudad. Fueron advertidos de que podrían ser multados si interpretan temas que promuevan la violencia contra la mujer. A un día del concierto, no se ha confirmado si se aplicará la multa.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MUERE NICANDRO DÍAZ, PRODUCTOR DE TELEVISA