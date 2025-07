Justin Bieber lanza “Swag”, su esperado regreso musical tras cuatro años de silencio

Justin Bieber está de vuelta. Luego de cuatro años sin lanzar un nuevo álbum, el artista canadiense anunció oficialmente el estreno de su séptimo material discográfico, titulado “Swag”, el cual llegará a plataformas digitales este viernes 11 de julio.

El anuncio fue confirmado por el propio cantante a través de redes sociales, acompañado de imágenes junto a su esposa, Hailey Bieber, y su hijo Jack Blues, así como una serie de espectaculares colocados en Times Square, Nueva York, y Reikiavik, Islandia. Las fotografías formales y familiares marcan una nueva etapa en la vida del intérprete.

"Swag” contará con 20 temas inéditos, entre los que se incluyen títulos como All I Can Take, Daisies, Forgiveness y la canción homónima del disco. El álbum representa una propuesta más íntima y experimental, resultado de sesiones de grabación en Islandia y Los Ángeles, donde el cantante trabajó con músicos, productores y talentos emergentes.

Entre las colaboraciones confirmadas destacan artistas como Gunna, Sexyy Red y Cash Cobain, así como la participación del DJ Tay James y los productores HARV, Carter Lang y Eddie Benjamin, quienes han trabajado con figuras como SZA, Doja Cat y Shawn Mendes.

Este lanzamiento llega en un momento clave para Bieber, quien desde su último álbum “Justice” (2021) ha atravesado transformaciones importantes tanto a nivel personal como profesional. En 2023 anunció su separación de Scooter Braun, su histórico mánager, y en 2024 dio la bienvenida a su primer hijo, consolidando una etapa más madura y familiar en su carrera.

El sonido de “Swag” explora géneros como el R&B, el pop alternativo y el trap melódico, marcando un giro artístico en su discografía y posicionándose como uno de los lanzamientos más esperados del verano.

El disco estará disponible en Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube y otras plataformas a partir del 11 de julio.

