Kalimba niega acusación de Melissa Galindo y alista acciones legales

Kalimba salió al paso de las acusaciones de Melissa Galindo por supuesto acoso y abuso sexual y, además de negar categóricamente las mismas, afirmó que emprenderá acciones legales contra la cantante por difamarlo.

“Quienes me conocen saben quién soy y cuál es mi forma de actuar en lo personal y en lo profesional. Siempre he respetado a todas las personas con las que he compartido un proyecto, tanto sobre como debajo del escenario.

“Niego categóricamente las manifestaciones realizadas en mi contra. Demostraré con pruebas y ante las autoridades la falsedad de estas acusaciones de la mano de mi equipo legal”, señala el comunicado de Kalimba.

El exintegrante de OV7 dijo que no haría más comentarios sobre la acusación.

“Admiro y celebro estos movimientos que le han dado voz a las mujeres pero es muy triste que sean utilizados de manera incorrecta, ya sea por venganza, para buscar un beneficio, o para buscar evadir responsabilidades económicas y jurídicas.

“Informo a la opinión pública que ejerceré acciones legales por la difamación de la que estoy siendo objeto, incluyendo en contra de quienes han replicado este mensaje sin salvaguardar mi identidad y mis derechos.

“Por ello, este es el único comunicado que haré sobre el tema por ahora”, agrega el comunicado de Kalimba.

¿QUÉ FUE LO QUE DIJO MELISSA GALINDO SOBRE KALIMBA?

Melissa Galindo publicó un video en donde contó cómo fue la supuesta experiencia que vivió con el excantante de OV7 Kalimba.

La cantante comentó que ella fue invitada por Kalimba para que fuera parte de la apertura de los conciertos del artista, con el cual iba a firmar un contrato en su disquera.

Posteriormente, después del concierto hubo festejo a donde Melissa no quería ir; sin embargo, por sentirse 'presionada' accedió a acompañarlos, pese a que Kalimba y otros personajes ya se encontraban en estado alcohólico.

"Yo iba sentada normal y me agarró la rodilla y me empezó a decir que había escuchado muy buenos comentarios de mi proyecto, que le gustaba mucho, que estaba muy emocionado. Le dije: ‘Qué cool, mil gracias por apoyar mi proyecto'. De pronto sentí que algo tocó mi vagina o sea su mano la recorrió hacia arriba a mi vagina y fue como entré en shock, me cerré, pero no dije nada, capaz fue sin querer para que hago un lío, estoy con su gente, con su equipo, desprotegida y ni al caso de hacer un lío", explicó la cantante.