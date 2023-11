Karol G Fake sorprende a una fan en su escuela primaria

La cantante Karol G Fake, se transforma y sorprende a sus fans con un cambio de look inesperado pues luce tan bella como siempre por ser tan camaleónica. Karol G siempre impresiona con sus constantes cambios de look y esta vez no es la excepción.

La niña Adamaris recibió una sorpresa de Jokeshow, por parte de su familia, papás y abuela, en su colegio con la cantante Karol Fake, ya que es fan de la cantante, pasándola al frente para recibir su sorpresa ante el show que dio Karol G fake. No solo la joven está sorprendida ya que está en compañía de sus compañeros de clase.

Alumnos de la escuela se reunieron fuera del salón para observar el show que le trajeron a la niña Adamaris observando lo sorprendida ante la cantante Karol G fake.

Solo Karol G podría hacer estas cosas tan bonitas por sus fans pic.twitter.com/DeByJXKeOm — (@motoangeles) November 24, 2023

El animador de el show le pregunta a la joven que dedicar unas palabras su familia por la sorpresa, diciendo “gracias”. No se hacen esperar las críticas por los usuarios de redes sociales en la espera de que la cantante se quitara la botarga, y fuera la verdadera Karol G.

Karol G se ha convertido en una de las cantautoras colombianas más exitosas en los últimos años, pues con sus temas ha logrado tocar el corazón del público joven principalmente, en muchos países.

