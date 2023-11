AMLO no gusta de los mensajes de su hijo José Ramón López Beltrán en redes sociales

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo, en su conferencia de prensa mañanera de este viernes desde Oaxaca, que espera que sus hijos y familiares se porten bien cuando deje la presidencia de la República. El mandatario nacional señaló que “ya no puedo más, sí me hago cargo de Jesús Ernesto, porque tiene 16 años, todavía no es mayor de edad, es el único".

El mandatario reveló este viernes 24 de noviembre que no le gustan los mensajes de su hijo mayor José Ramón López Beltrán en redes sociales. Así lo declaró AMLO en su conferencia mañanera, al hablar de algunos miembros de su familia que buscan ingresar a la vida política accediendo a un cargo directo en la Cámara de Senadores.

Ante ello, AMLO mencionó que él sólo espera concluir estos 10 meses que le quedan dentro de la presidencia de México y que su familia se porte bien. Al tocar este tema familiar, AMLO mencionó que del único de sus hijos que aún se tiene que hacer cargo, es de Jesús Ernesto, que, al ser menor de edad, aún necesita de su guía.

Pero al hablar de su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, el presidente de México reveló que no le gustan los mensajes que publica su hijo en redes sociales. “A veces veo que José Ramón escribe sus mensajes, no me gusta mucho”.

AMLO recordó que, pese a que no le gusten los mensajes de su hijo, José Ramón López Beltrán ya tiene más de 40 años. Sin embargo, el presidente mencionó que sus hijos le han hecho caso, ya que asegura que no son corruptos.

Conferencia de prensa matutina, desde Oaxaca https://t.co/LuXm4dKINK — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 24, 2023

AMLO también dijo que bajo su cargo en ocasiones han atacado a sus hijos, sólo para perjudicarlo de manera personal. Con ello, AMLO recordó las veces que en redes sociales se han burlado de su hijo menor, o de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller.

El presidente comentó que no saben cuántas solicitudes de transparencia se reciben para ver si su esposa está titulada, u otros cuestionamientos. Por ello, AMLO agradeció a su familia por soportar los ataques que han recibido, así como a su gabinete de Gobierno, ya que ellos también se han visto afectados por esto.

