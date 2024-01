Kate Middleton ocultó su cirugía abdominal a seres queridos y colaboradores cercanos

La cirugía abdominal a la que fue sometida Kate Middleton tomó por sorpresa no sólo al mundo, sino también a sus colaboradores más cercanos y a algunos familiares, pues según reportes, ocultó su operación para que no se filtrara a los medios.

De acuerdo a la revista 'People', la intervención de la Princesa de Gales, por más que desde el Palacio de Kensington se haya dicho que fue “planeada”, tomó desprevenidos a sus seres queridos así como a aquellos con los que “trabaja estrechamente” en la realeza británica.

¿Por qué Kate Middleton ocutó su cirugía abdominal a familiares y seres queridos?

La razón de este hermetismo, según la misma fuente, apuntaría a evitar filtraciones a la prensa sobre el estado de salud de Kate Middleton, dejando la responsabilidad al Palacio de Kensington de dar a conocer al mundo la noticia sobre su cirugía abdominal, la cual reiteraron que no está relacionada a un problema de cáncer.

Cabe recordar que la última aparición pública de la Princesa de Gales fue el 25 de diciembre, en un evento navideño junto a su esposo, el Príncipe Guillermo y sus tres hijos, mostrándose bromista y cordial, por lo que no había indicios de que presentara un problema de salud.

Posteriormente, el 9 de enero Middleton celebró su cumpleaños en una reunión privada en Adelaide Cottage, en Windsor, Inglaterra, en la que según reportes lucía “fenomenal”, pero dos días después dejó de cumplir con los eventos que tenía agendados, hasta que el día 16 fue internada y un día después se informó oficialmente sobre su intervención.

¿Cuál es el estado de salud de Kate Middleton?

El estado de salud de Kate Middleton es bueno según reportes, sin embargo, se mantiene internada en la The London Clinic mientras se recupera y “según las recomendaciones médicas, es poco probable que regrese a sus funciones públicas hasta después de Semana Santa”, informó tras la cirugía abdominal de la Princesa de Gales, el Palacio de Kensington.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LLEGA EL 'CONCHINELO', NUEVA VARIEDAD DE PAN ¡PRUÉBALO!