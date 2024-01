¿Pagaste el predial? Entérate qué pasa si no pagas

Este 31 de enero termina el plazo para que, quienes paguen el predial reciban un 8 por ciento de descuento. A partir de esa fecha y hasta el 29 de febrero (porque 2024 es año bisiesto) el descuento será del 6 por ciento, posteriormente, para quienes hagan el pago antes del 31 de marzo sólo contarán con el 4 por ciento de descuento.

¿Qué pasa si no pago el predial?

El pago del impuesto predial es obligatorio; sin embargo, al no tener una sanción que se refleje inmediatamente al no pagar, muchas personas no cumplen con ello; sin embargo, sí existe la posibilidad de que recibas cierta sanción, misma que consiste, en que, en caso de que por mucho tiempo no se pague el predial, la deuda crezca hasta tal punto que las autoridades determinen embargar la propiedad en cuestión.

¿Qué es el predial?

Es un impuesto que están obligados a pagar los propietarios de inmuebles o predios, y dicho pago es destinado para proyectos de desarrollo urbano y servicios para la comunidad.

¿Cómo saben cuánto debo pagar?

La Secretaría de Administración y Finanzas es la encargada de hacer el cálculo catastral de acuerdo al tipo de inmueble, antigüedad, ubicación, tamaño, valor, etc.

Y en los artículos 15, 126, 127, 129, 130 y 131, así como el Vigésimo Primero Transitorio del Código Fiscal vigente para la Ciudad de México, es donde se explica claramente cómo se realiza el cobro del impuesto de acuerdo al valor catastral, el cual se saca por medio de la aplicación de valores unitarios de suelo y construcciones.

